Также президент Украины упомянул о встрече с Трампом в Ватикане.

Президент Украины Владимир Зеленский сожалеет о том, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете в конце февраля вышла из-под контроля, однако он подчеркнул, что это произошло из-за его нетерпения достичь "конкретных решений" во время войны в стране.

"У нас просто нет столько времени в жизни. Я хотел конкретных решений. Мы не смогли принять определенные решения, чрезвычайно важные решения. Я не знаю, была ли Америка готова решать эти вопросы или нет. Я должен решить этот вопрос войны. Понимаете, время очень драгоценное. Не мое личное время, а время моей страны", - пояснил глава государства в интервью в Одессе сети Axel Springer Global Reporters, в которую входит Politico.

В то же время Зеленский рассказал, что ему понравилась его личная встреча с Трампом, которая состоялась два месяца после скандала в Овальном кабинете во время похорон Папы Франциска в Ватикане. По его словам, эта встреча была гораздо "лучше", чем его визит в Белый дом.

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"Мы смогли обсудить гораздо больше, чем на другой встрече, которая казалась вечной", - подчеркнул президент Украины.

Также Зеленский добавил:

"И сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы следующая встреча в Овальном кабинете была успешной для обеих стран. От этого зависит жизнь многих людей. И от этого зависит мир. Многие страны Европы зависят от того, будет ли в Украине безопасность и мир".

Также президент призвал Белый дом усилить давление на Москву и делать это быстро.

"Важно ввести санкции. Мы не должны... играть по правилам Путина. Важно ввести санкции и заставить Путина согласиться на перемирие, чтобы мы могли говорить об окончании войны", - подчеркнул глава государства.

Ссора в Овальном кабинете - что известно

Напомним, 28 февраля в Вашигтоне Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом. Такой спор закончились тем, что президент Украины покинул Белый дом, не подписав соглашение о полезных ископаемых. Также тогда глава государства не пришел к согласию с президентом США относительно условий возможного мирного соглашения с РФ.

После этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон намекнул на отставку Зеленского. Он считает, что президент Украины "должен прийти в себя, вернуться за стол переговоров с благодарностью, или кто-то другой должен взять на себя инициативу, чтобы это сделать".

Джонсон подчеркнул, что администрация Трампа хочет, чтобы обе стороны - РФ и Украина - сотрудничали с США, а также чтобы президент Зеленский "сделал необходимые шаги".

"Президент Трамп пытается заставить эти две стороны достичь мира. То, что президент Зеленский сделал в Белом доме, было фактическим сигналом для нас, что он еще не готов к этому, и я считаю, что это большое разочарование", - добавил политик.

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