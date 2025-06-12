Говоря об операции "Паутина", глава государства подчеркнул, что 10 лет назад такой удар было бы невозможно представить.

Украина готова уже в 2025 году увеличить производство дронов на 40%. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-обращения к участникам конференции GLOBSEC, которая проходит в Праге.

"Мы должны укреплять все формы оборонного сотрудничества, особенно те, которые способствуют значительному технологическому развитию и использованию беспилотников всех видов: в воздухе, на земле и на море. Украина готова увеличить производство дронов на 40% в ближайшее время, уже в этом году", - подчеркнул он.

При этом Зеленский отметил, что украинские предприятия имеют необходимые мощности, но не хватает финансирования.

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"И я призываю ваши страны подходить к производству беспилотников с такой же неотложностью и вниманием как и мы. Мы все должны опережать наших врагов в вопросе беспилотников", - добавил Зеленский.

Президент Украины напомнил, что 12 дней назад была завершена операция "Паутина".

"Дешевые беспилотники - часть малобюджетной операции Службы безопасности Украины - поразили кое-что очень, очень дорогое для России во всех смыслах этого слова - стратегические бомбардировщики на отдаленных военных аэродромах", - подчеркнул он.

По его словам, все это происходило почти в прямом эфире, на глазах у всего мира и касалось самолетов, которые терроризировали Украину и угрожали НАТО.

"И это четко показывает, как меняются технологии ведения войны. Десять лет назад такой удар было бы невозможно представить. Сегодня мы даже не можем представить, какие удары страна сможет наносить за 10 лет. Но один принцип очевиден - ни одна страна не может позволить себе отставание в технологическом развитии, когда речь идет о безопасности", - добавил Зеленский.

Спецоперация "Паутина" - что известно

Как сообщал УНИАН, 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ, где дислоцируется вражеская авиация - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Глава СБУ Василий Малюк отметил, что в результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 млрд долларов США. Операция готовилась СБУ более полутора лет.

В то же время издание Financial Times узнало, какие дроны использовались для операции "Паутина". По словам разработчиков, такие беспилотники имели закрытую раму, которая позволяет аппарату выдерживать плохую погоду и скрывать технологию защиты от глушения.

"Это специальные дроны для специальных миссий, в пять раз дороже обычных беспилотников", - рассказал один из разработчиков дронов.

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