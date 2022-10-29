Сокровище состоит из 46 серебряных предметов.

В центральной части Норвегии случайно обнаружили клад с серебряными изделиями эпохи викингов.

Как сообщает gemini.no, сокровище состоит из 46 серебряных предметов. Два из них представляют собой цельные перстни. Также были найдены сломанные монеты, браслеты, плетеное ожерелье, цепочки и проволоки.

Сообщается, что находка была сделана чисто случайно. Павел Беднарски, металлоискатель, обнаружил клад в декабре прошлого года. Сначала он обнаружил два маленьких серебряных кольца, а потом стало появляться все больше и больше кусочков. В конце концов Беднарски извлек из-под земли 46 предметов. Смыв глину с одного из кусочков, он понял, что обнаружил нечто, имеющее археологическое значение, и сообщил об этом городским властям.

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По словам ученых, этот клад необычен тем, что содержит несколько фрагментов одного и того же предмета. Это объясняется экономикой викингов тех времен.

Как сообщается, серебряные изделия собирали и разрезали или ломали, чтобы использовать в качестве серебряного веса.

"Эта находка относится к тому времени, когда взвешенные серебряные монеты использовались в качестве платежного средства. Эта система называется экономикой веса и использовалась в переходный период между бартерной экономикой и монетной экономикой", - пояснили ученые.

Другие значимые археологичес кие находки последнего времени

Как сообщал УНИАН, еа севере Ирака археологи обнаружили наскальные рельефы, возраст которых составляет около 2700 лет. На восьми мраморных рельефах изображены сцены войны, виноградные лозы и пальмы.

Ранее сообщалось, что в Мексике обнаружили древний город майя с сотнями строений и человеческими останками. На месте раскопок археологи обнаружили более 430 цельных керамических горшков и 423 кости, соответствующие доиспанским человеческим захоронениям.

А в Израиле археологи нашли в клад, состоящий из 44 византийских монет из чистого золота, датируемые VII веком нашей эры.

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