Это единственный камень, найденный археологами, датированный периодом до 300 года нашей эры.

В Норвегии археологи нашли старейший в мире рунический камень, на котором изображены рунические надписи возрастом до 2000 лет.

Исследователи из Музея истории культуры Университета Осло нашли камень во время исследования могильника на востоке Норвегии осенью 2021 года, пишет CNN. Камень был назван "Свингерудштайнен" или "камень Свингеруда" в честь места, где его нашли.

Красновато-коричневый валун из песчаника, размером около 30 см в высоту и ширину, был найден в яме для кремации. Символы на нем были высечены между 1 и 250 годами нашей эры.

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"Я и мои коллеги из Музея истории культуры очень рады этой сенсационной находке, которая вынуждает нас переписать некоторые главы в истории рунической письменности", - сказала CNN рунолог Кристель Зилмер, профессор письменной культуры и иконографии в музее.

Зилмер исследовала и интерпретировала надписи на камне, а археологи определили его возраст с помощью радиоуглеродного датирования образцов из могилы, где он был найден.

"Это дает первые четкие доказательства появления рунических камней в Скандинавии в первых веках нашей эры", - добавила эксперт.

По данным университета, руны является старейшей известной формой письма в Скандинавии, и алфавит широко использовался с начала нашей эры и в течение эпохи викингов до позднего средневековья.

В Скандинавии есть несколько тысяч рунических камней эпохи викингов, датированных между 793 и 1066 годами нашей эры. Но есть меньше доказательств существования рун более раннего периода. Считается, что из рунических камней, найденных в Норвегии, лишь около 30 датируются примерно 550 годом нашей эры.

Свингерудштайнен - единственный камень, найденный археологами, датируется периодом до 300 года нашей эры. Согласно данным музея, он содержит первые три буквы рунического алфавита - "f", "u" и "th" - на одной из сторон.

"Камни с рунами из более старого Футарка (рунического алфавита) очень редко встречаются в датированных археологических контекстах, и мы поняли, что это может дать нам новые знания о рунах", - сообщил CNN Стейнар Солгейм, археолог и руководитель раскопок Музея истории культуры. Он сказал, что открытие является "чем-то уникальным".

"Это означает, что традиция рунического камня старше, возможно, даже на несколько сотен лет, чем мы предполагали ранее. Но это также заставляет нас задуматься, о чем еще мы могли не знать об использовании рунического письма в железный век", - сказала Зилмер.

По ее словам, камень имеет "очень особый вид", с "неожиданной" смесью тонких, неглубоких рун, руноподобных символов и других визуальных мотивов. Некоторые надписи имеют зигзагообразную форму, а другие образуют сетку.

Восемь рун на лицевой стороне транскрибированы латинским алфавитом в неизвестное слово "idiberug". По словам Зилмер, это могло быть имя женщины по имени Идибера, оно могло касаться родственника на имя Идиберунг, или могло быть "для Идибера".

Поскольку способ написания рун очень отличался, а язык значительно менялся со временем, интерпретация написания рун является сложной задачей, и впереди еще много исследований, сообщили в музее.

Археологические находки в Норвегии

Как сообщал УНИАН, ранее в центральной части Норвегии случайно обнаружили клад с серебряными изделиями эпохи викингов. Он состоит из 46 серебряных предметов. Два из них представляют собой цельные перстни. Также были найдены сломанные монеты, браслеты, плетеное ожерелье, цепочки и провода.

По словам ученых, этот клад необычен тем, что содержит несколько фрагментов одного и того же предмета. Это объясняется экономикой викингов тех времен. Как сообщается, серебряные изделия собирали и разрезали или ломали, чтобы использовать в качестве серебряного веса.

А несколько лет назад археологи обнаружили в Норвегии место захоронения викингов и 20-метровый корабль. По словам археологов, найденный корабль является частью захоронения влиятельных людей - они рассказали, что похороны рядом с кораблем могли себе позволить только они.

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