Почему у тираннозавра такие крошечные передние лапы: что говорят ученые

Наиболее распространенным мнением является то, что предплечья тираннозавра – не более чем рудиментарные органы.

Тиранозавр является одним из самых крупных наземных хищников за всю историю Земли. Его рост составлял 4 метра, он был вдвое тяжелее слона, длина его зубов достигала 30 см, и ему требовалось 140 кг мяса в день. Однако есть у тиранозавра одна любопытная, можно даже сказать смешная особенность, которая ставит в тупик ученых - его маленькие передние конечности.

Как пишет discoverwildlife.com ученые строят на этот счет множество теорий, но пока ни одна не получила однозначного подтверждения.

Первоначальная идея, выдвинутая Генри Фэйрфилдом Осборном в 1906 году, заключалась в том, что они эволюционировали, чтобы каким-то образом поддерживать совокупление.

Однако с тех пор появилось и исчезло много других теорий. Некоторые предполагали, что маленькие конечности помогали динозавру подниматься с пола или удерживать добычу. Другие полагали, что конечности использовались для ухода за яйцами в гнезде или для выскабливания небольшой ложечки в песке перед сном.

В настоящее время наиболее распространенным мнением является то, что предплечья тираннозавра – не более чем рудиментарные органы, подобные крыльям страуса, которые утратили свое назначение и постепенно исчезали.

Однако окаменелости свидетельствуют о том, что мышцы, приводящие в движение предплечья, были на самом деле огромными, и непонятно, зачем рукам-рудиментам нужны были такие бицепсы.

Сейчас некоторые палеонтологи вновь возвращаются к теории, что конечности участвовали в размножении, возможно, в качестве тонких сигнальных устройств, демонстрирующих намерение самца спариваться, или структур, информирующих самцов о восприимчивости самки.

