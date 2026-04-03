В 1964 году ученые открыли животное, которое спит только наполовину

Эти четыре необычных животных обладают способностями, позволяющими им бодрствовать гораздо дольше, чем мы можем себе представить.

Ученые утверждают, что сон или состояние близкое к нему, был обнаружен у каждого изученного на данный момент вида животных. И на данный момент нет убедительных доказательств существования какого-либо животного, полностью лишённого сна. В то же время, как пишет ecoticias.com, есть четыре необычных животных, каждое из которых обладает особыми способностями, позволяющими им обходиться без сна гораздо дольше, чем могли бы люди.

Дельфины спят с бодрствующей половиной мозга

В 1964 году учёный Джон Лилли обнаружил, что дельфины (в частности, афалины) могут впадать в "однополушарный медленноволновой сон", то есть медленные волны появляются в одной половине мозга, в то время как другая половина остаётся в бодрствующем состоянии.

В эти периоды дельфин может закрыть один глаз и продолжать медленно плавать по кругу. При этом он меньше реагирует на звуки или прикосновения к покоящейся стороне тела, что соответствует основным определениям сна.

В отдельных экспериментах Брайан Бранстеттер из Национального фонда морских млекопитающих обучил дельфинов-афалин использовать сонар для обнаружения целей под водой. Он обнаружил, что два животных могли выполнять эту задачу непрерывно в течение как минимум пятнадцати дней без потери точности.

Лягушки-быки и миф о бессонной лягушке

Лягушки-быки часто считаются животными, которые никогда не спят. Эта идея восходит к исследованию 1967 года, в котором ученые наносили слабые электрические разряды и наблюдали за изменениями в дыхании. Лягушки реагировали даже в тихие ночные периоды, поэтому авторы пришли к выводу, что они всегда бодрствуют.

Более поздние исследования указывают на то, что в этом эксперименте измерялся только один тип рефлекса, и никогда не проверялось, были ли лягушки менее восприимчивы к более мягким сигналам, таким как свет или звук. Современные исследователи сна теперь говорят, что необходимы дополнительные исследования, прежде чем кто-либо сможет утверждать, что лягушки-быки действительно бодрствуют всю свою жизнь.

Синие рыбы, плавающие круглосуточно

В подробном обзоре Национальной службы морского рыболовства отмечается, что дикие синие рыбы Pomatomus saltatrix плавают непрерывно днем ​​и ночью, при этом их скорость меняется в зависимости от температуры воды и размера тела. Пока нет прямых доказательств того, что происходит с их мозгом во время этих медленных скольжений, поэтому некоторые эксперты предполагают, что они могут использовать форму "плавания во сне", продолжая двигаться, при этом демонстрируя сниженную реакцию на опасность.

Плодовые мушки, справляющиеся с экстремальным недосыпанием

Долгое время считалось, что плодовые мушки вида Drosophila melanogaster демонстрируют простую закономерность: много часов покоя каждый день, подобно миниатюрным версиям людей.

В 2019 году ученые из Имперского колледжа Лондона провели эксперимеент, использовав автоматизированные трубки, которые осторожно вращались всякий раз, когда мушки оставались неподвижными более двадцати секунд. Они обнаружили, что некоторые мухи естественным образом спят всего от пяти до пятнадцати минут в день, и что самцы, которым устройство не давало заснуть, не умирали раньше обычного, в то время как самки жили всего примерно на три дня меньше из сорока-пятидесятидневной продолжительности жизни.

