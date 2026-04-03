Учёные впервые сняли на видео уникальных рыб, которые ползут вверх по 15-метровому водопаду

Необычных рыб заметили в Демократической Республике Конго.

Более полувека ходили слухи о крошечных рыбах паракнерий (Parakneria thysi), которые умеют подниматься по водопадам. Теперь же исследователям удалось впервые заснять их поведение, пишет discoverwildlife.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Отмечается, что ученый Университета Лубумбаши Пасифик Кивеле Мутамбала и ихтиолог из Королевского музея Центральной Африки в Бельгии Эммануэль Вревен вместе с коллегами зафиксировали тысячи этих маленьких рыб, которые поднимались по водопаду Лувиломбо в национальном парке Упемба в Демократической Республике Конго в 2018 и 2020 годах.

"Способность паракнерий подниматься по водопадам была известна из анекдотических свидетельств более 50 лет. Теперь это поведение задокументировано впервые с использованием видео- и фотодоказательств", – пишут авторы в исследовании.

Они рассказали, что рыбы начинали "штурмовать" водопады в конце сезона дождей в апреле-мае, используя грудные и брюшные плавники, чтобы подтягиваться вверх по вертикальной стене. Плавники рыб имеют внизу "крошечные одноклеточные крючкообразные выступы", которые помогают им цепляться за поверхность.

"Они движутся вертикально благодаря боковым движениям задней части тела, как во время плавания. То есть, проще говоря, они шевелят задней частью тела", – отметили авторы.

Длина этих рыб не превышает 5 сантиметров, и двигаются они медленно: требуется около 10 часов, чтобы они преодолели 15-метровый водопад, говорится в статье. Во время этого изнурительного путешествия рыбы часто делают перерывы: останавливаются менее чем на минуту между отдельными участками подъема, цепляясь за вертикальную скальную стену, или же отдыхают дольше, когда достигают горизонтальных выступов. Там они обычно задерживаются от 2 до 15 минут.

"Соответственно, большое количество рыб собирается на этих выступах перед тем, как перейти к следующему этапу подъема. Это свидетельствует о том, что такие движения вверх требуют значительных энергетических затрат, и, как было замечено, особям необходимы более длительные периоды отдыха для восстановления", – отметили ученые.

По их словам, чтобы преодолеть водопад, в среднем рыбе требуется примерно 9 часов 45 минут, в частности около 15 минут активного подъема, 30 минут коротких пауз и девять часов отдыха. При этом подъем остается рискованным для рыб, говорят исследователи:

"Действительно, некоторые особи внезапно падают, например, когда их неожиданно накрывает струя воды. Такое падение также более вероятно, когда рыбы движутся вверх брюхом, пытаясь обойти выступ скалы".

Зачем эти животные идут на такой риск? Ученые предположили, что рыбы пытаются вернуться в среду выше по течению после того, как паводки сносят их вниз, или же избегают конкуренции за пищу или хищников.

Отмечается, что подобное поведение ранее наблюдали и у других видов рыб, например у сомов (Rhyacoglanis paranensis), но оно остается недостаточно изученным.

Река Лувиломбо, где зафиксировали этих необычных рыб, подвергается воздействию человеческой деятельности, в частности незаконного рыболовства с использованием москитных сетей. Сети настолько мелкие, что легко вылавливают этих маленьких рыб. Также воду из реки используют для орошения сельскохозяйственных культур в сухой сезон. Такие действия "подрывают экологическую целостность реки" и представляют серьезную угрозу, пишут авторы.

Ученые надеются, что их исследование подчеркнет важность защиты этой экосистемы:

"Это можно было бы обеспечить путем более целенаправленного внимания к этим водопадам и признания их природной достопримечательностью и/или экосистемой национального значения".

Ранее УНИАН писал, что под водой живут существа с высоким интеллектом.

