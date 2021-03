Надев очки и посмотрев на блюдо, картинка фиксирует изображение и отправляет его на сервер. Там считается калорийность пищи, а информация появляется впоследствии на экране смартфона.

Украинский изобретатель Сергей Лисин, разработавший «умные» очки, которые считают калории, получил золотую медаль на Международной выставке инноваций в Женеве "The International Exhibition of Inventions of Geneva".

Об этом сообщает Малая академия наука

Там рассказывают, что это один из крупнейших и самых престижных ежегодных конкурсов в мире, в котором принимают участие разработчики из 45 стран.

Свое изобретение Сергей назвал Nutis. Умные очки могут посчитать калорийность блюда за считанные секунды. С помощью мобильного приложения очки отображают, сколько энергии потреблено и сколько потрачено. Надев очки и посмотрев на блюдо, картинка фиксирует изображение и отправляет его на сервер. Там считается калорийность пищи, а информация появляется впоследствии на экране смартфона.

Пользователь может контролировать свой дневной рацион: каждый прием пищи посчитают очки, а в конце дня приложение выставит "счет" потребленных за день калорий. Это будет полезно не только тем, кто беспокоится о своей фигуре, но и, например, людям с аллергией или больным диабетом: приложение подскажет, какие продукты можно есть, а от каких лучше отказаться", – объясняет Сергей.

Также Nutis имеет встроенный трекер, который следит за физической активностью – ходьбой, бегом, тренировками.

Умные очки могут считать не только калорийность потребленной пищи, но и количество выпитой воды. Также управлять системой можно голосом. А еще Nutis помогает искать рецепты блюд.

Автор: Денис Прядко