Ученые выяснили, кто же все-таки доставлял камни в Стоунхендж

Десятилетиями считалось, что культовые камни этого 5000-летнего монумента прибыли из того, что сейчас является Уэльсом, и даже из Шотландии.

Новое исследование подтверждает, что мегалиты Стоунхенджа были доставлены в настоящее место на юге Англии не ледниками, а людьми. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что ученые десятилетиями считали, что культовые камни этого 5000-летнего монумента прибыли из того, что сейчас является Уэльсом, и даже из Шотландии, но до сих пор ведутся споры о том, как камни попали на Солсберийскую равнину на юге Англии.

Теперь анализ микроскопических минеральных зерен из рек вокруг Стоунхенджа показал, что ледники не достигали этого региона во время последнего ледникового периода (от 2,6 миллиона до 11 700 лет назад), опровергая идею, известную как "теория ледникового переноса". Она предполагает, что голубые камни Стоунхенджа и 6,6-тонный (6 метрических тонн) Алтарный камень были доставлены ледниковыми щитами на Солсберийскую равнину. Новое исследование было опубликовано в журнале Communications Earth and Environment.

Видео дня

"Хотя предыдущие исследования ставили под сомнение теорию ледникового переноса, наше исследование идет дальше и применяет передовые методы минеральной идентификации для определения истинного происхождения камней", - заявили авторы исследования Энтони Кларк, геолог-исследователь из Университета Кертина в Австралии, и Кристофер Киркленд, профессор геологии также из Университета Кертина.

Интересно, что голубые камни Стоунхенджа, так называемые потому, что они приобретают голубоватый оттенок во влажном состоянии или после раскола, происходят из холмов Пресели в западном Уэльсе. Это значит, что люди, вероятно, перетащили их на расстояние 225 километров до места расположения доисторического памятника. В статье сказано:

"Еще более примечательно то, что исследователи считают, что Алтарный камень внутри среднего круга Стоунхенджа был привезен из северной Англии или Шотландии, что находится гораздо дальше - по меньшей мере, в 500 километрах - от Солсберийской равнины, и для его доставки, возможно, потребовались лодки".

Отмечается, что "теория ледникового переноса" является контрпредложением к идее о том, что люди перемещали камни из других мест Великобритании для строительства монумента на Солсберийской равнине, используя вместо этого камни, которые уже были доставлены туда естественным путем. Однако, поскольку камни Стоунхенджа не демонстрируют признаков ледникового переноса, а южная граница бывших ледниковых щитов Великобритании остается неясной, археологи оспаривают эту идею.

Как проводилось исследование

Для дальнейшего исследования ученые, проводившие исследование, использовали известные скорости радиоактивного распада для датирования мельчайших частиц минералов циркона и апатита, оставшихся от древних пород в речных отложениях вокруг Стоунхенджа. Возраст этих частиц показывает возраст пород, которые когда-то существовали в этом регионе, что, в свою очередь, может дать информацию о происхождении этих пород.

Важно, что разные горные породы имеют разный возраст, поэтому, если камни, ставшие частью Стоунхенджа, были перенесены по земле ледниками, они оставили бы эти мельчайшие следы вокруг Солсберийской равнины, которые затем можно было бы сопоставить с породами в их первоначальных местах.

Исследователи проанализировали более 700 зерен циркона и апатита, но не обнаружили существенных совпадений с породами из западного Уэльса или Шотландии. Вместо этого, большинство изученных зерен циркона показали возраст от 1,7 до 1,1 миллиарда лет назад, что совпадает со временем, когда большая часть территории современной южной Англии была покрыта уплотненным песком.

Отмечается, что с другой стороны, возраст зерен апатита совпал примерно с 60 миллионами лет назад, когда южная Англия представляла собой мелководное субтропическое море. Это означает, что минералы в реках вокруг Стоунхенджа являются остатками пород из этого района и не были принесены из других мест.

Результаты предполагают, что ледники не простирались так далеко на юг, как Солсберийская равнина, во время последнего ледникового периода, что исключает возможность того, что ледяные щиты отвалились от мегалитов Стоунхенджа, чтобы древние строители могли использовать их впоследствии. Исследователи написали:

"Это дает нам дополнительные доказательства того, что самые экзотические камни памятника попали туда не случайно, а были преднамеренно отобраны и перевезены".

Новости археологии

На полуострове Дампир (Муруджуга) в Западной Австралии обнаружили 130-миллионную древнюю окаменелость, которая изменила глобальное представление о разнообразии динозавров в раннем меловом периоде.

Вас также могут заинтересовать новости: