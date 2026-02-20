'Адская цапля': в Сахаре нашли новый вид динозавра

На спине древнего "монстра" были гребни серповидной формы, покрытые кератином, которые поднимались вверх, как лезвие.

В центральной части Сахары в Нигере международная команда ученых обнаружила окаменелые останки нового вида спинозавра. Как пишет The Independent, новый вид получил название Spinosaurus mirabilis. На спине динозавра были гребни серповидной формы, покрытые кератином. Вероятно, они имели яркую окраску и выполняли демонстративную функцию – поднимались вверх, как лезвие.

Интересно, что ранее останки спинозавров находили преимущественно в прибрежных отложениях, что породило гипотезу об их полной адаптации к жизни в воде и охоте под водой. Однако новая находка свидетельствует: эти хищники обитали и далеко вглубь суши – в 500–1000 км от ближайшего морского побережья. Вероятно, это были лесистые территории, пересеченные реками.

Анализ других ископаемых останков в регионе показал, что около 100 миллионов лет назад, в раннем меловом периоде, спинозавры сосуществовали с длинношеими динозаврами в речных экосистемах.

Палеонтолог Пол Серено (Paul Sereno), один из авторов исследования, опубликованного в Science, описал динозавра как своеобразную "адскую цаплю". По его словам, он мог без проблем заходить в воду глубиной до двух метров, однако большую часть времени, вероятно, охотился на мелководье, выслеживая крупную речную рыбу.

Еще одна особенность Spinosaurus mirabilis – строение зубов. Они были расположены так, что зубы нижней челюсти выступали вперед и заходили между зубами верхней. Такая "сцепка" создавала эффективную ловушку для скользкой добычи – прежде всего крупной рыбы.

"Это открытие было настолько неожиданным и впечатляющим, что для нашей команды это стало эмоциональным моментом", – признался Серено. По его словам, он навсегда запомнит момент в полевом лагере, когда исследователи впервые увидели 3D-модель черепа нового вида на экране ноутбука – собранную из цифровых моделей костей, созданных прямо посреди Сахары благодаря солнечной энергии.

УНИАН рассказывал, что ученые завершили работу над изучением доисторического крокодила, который когда-то жил в водоемах Северной Америки. Ц", этот пресмыкающийся достигал 9,5 метров в длину и был доминирующим хищником в своей среде, который мог охотиться на крупных динозавров, таких как Аппалачиозавр.

