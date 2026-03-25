Ученые обнаружили неизвестный вид птиц на отдаленных островах в Японии

Этот вид "скрывался" среди давно известных птиц, а открыть его помогло генетическое исследование.

Генетические исследования привели к открытию нового вида птиц на отдаленных японских островах. Долгое время считалось, что там обитает только один вид, пишет Daily Galaxy.

Редкую перелетную птицу в Японии разделили на два отдельных вида после многолетних генетических исследований. Недавно описанная пеночка токара скрывалась у всех на виду, будучи почти идентичной своему близкому родственнику. Это открытие является первой идентификацией нового вида птиц в Японии с 1982 года.

На протяжении десятилетий считалось, что Иидзимовая пеночка (Phylloscopus ijimae) обитает как на островах Идзу, так и на островах Токара, как один вид. Схожий внешний вид птиц давал мало оснований подозревать иное, и традиционные методы классификации не опровергали это предположение.

Ситуация изменилась, когда исследователи обратились к геномным инструментам. Согласно результатам, опубликованным в PNAS Nexus, секвенирование ДНК выявило глубокие различия между двумя островными популяциями.

Первые признаки расхождений появились примерно десять лет назад, когда ученые начали анализировать последовательности ДНК двух островных групп. Эти ранние результаты свидетельствовали о том, что популяции были "четко различимы", что привело к более масштабным исследованиям.

Команды проводили исследования как в полевых, так и в лабораторных условиях, изучая музейные коллекции вместе с недавно собранными данными. И, как показали последние исследования, полный анализ генома в конечном итоге подтвердил, что популяция пеночки токара была генетически достаточно обособленной, чтобы оправдать классификацию в качестве нового вида, который теперь называется Phylloscopus tokaraensis.

"Это показывает, насколько важно использовать генетические методы для выявления скрытого биоразнообразия во времена глобального кризиса биоразнообразия. Эти методы могут помочь получить более полные знания, на которых будут основываться будущие усилия по охране природы", – сказал Пер Альстрем, профессор Уппсальского университета в Швеции.

Несмотря на генетическое различие, визуальные отличия между этими двумя птицами практически отсутствуют. Исследователи описывают пеночку Идзу как "немного загадочную", то есть птиц трудно отличить только по внешнему виду.

По словам Альстрема, эта разница становится понятной благодаря анализу песен. Записи показывают, что токары издают более простой вокальный паттерн. Эта акустическая вариация в сочетании с геномными данными предоставила доказательства, необходимые для официального разделения вида.

Общие риски

Оба вида обитают в ограниченной островной среде. Острова Токара занимают чуть более 100 квадратных километров на двенадцати островах, что, естественно, ограничивает размер популяции.

Исследовательская группа пояснила, что обе птицы демонстрируют низкое генетическое разнообразие, что может повысить их чувствительность к изменениям окружающей среды и болезням. Они добавили, что пеночка Идзу уже классифицирована, как уязвимый вид.

Исследователи рекомендуют уделить аналогичное внимание недавно обнаруженной пеночке токара. Как отмечается в исследовании, ее редкость и ограниченная среда обитания делают необходимым тщательный мониторинг для выявления любых будущих изменений в популяции.

Андский кондор – это чрезвычайно крупная птица. Этот гриф имеет размах крыльев до 3 метров и весит до 15 кг. Это самая тяжелая и самая большая хищная птица в мире. Птица встречается в Андах и на прилегающих тихоокеанских побережьях западной Южной Америки. В настоящее время она находится под угрозой исчезновения.

