Рекордсменом по самому высокому полету среди всех птиц является гриф Рюппеля.

Птицы имеют много особенностей, которые поражают. Некоторые из них могут взлетать на километры, не взмахнув крыльями ни разу, некоторые живут более 50 лет, а некоторые имеют окраску, как у радуги. Однако когда вы наблюдаете за той или иной птицей, то, вероятно, задаете себе вопрос, как высоко она может взлететь, пишет IFLScience.

Отмечается, что рекордсменом по самому высокому полету среди всех птиц является гриф Рюппеля.

В издании рассказали, что в 1973 году один гриф Рюппеля упал на коммерческий самолет на высоте 11 300 метров над Кот-д'Ивуаром в Западной Африке. Несмотря на то, что один из двигателей самолета был поврежден, он совершил успешную посадку, однако птица все же погибла.

Видео дня

"Все, что от нее осталось, это пять полных и 15 неполных перьев - достаточно для положительной идентификации вида и подтверждения этого невероятного подвига", - подчеркнули в IFLScience.

Что известно об этих птицах

Эти птицы очень социальные и формируют моногамные пары, где оба родителя заботятся о птенцах в течение первых 150 дней после их рождения.

Они родом из региона Африки Сахель. Также грифа можно встретить в Зимбабве, Сенегале и Эфиопии. Иногда они появляются на побережье Средиземного моря в Испании.

"Однако, к сожалению, такие визиты могут стать большей редкостью в будущем, поскольку стервятник Рюппеля занесен в Красный список Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Как и многим подобным африканским птицам, им грозит потеря среды обитания, охота и уменьшение доступности их единственного источника пищи - падали", - отметили в материале.

Если вам когда-нибудь повезет увидеть грифа Рюппеля, то это очень красивое зрелище. Эти птицы являются большими и достигают почти метровой высоты. Они имеют характерную голову без перьев, что связано с их склонностью засовывать всю голову внутрь добычи, пока они ее смакуют.

Размах их крыльев достигает более двух метров, однако во время полета птицы используют их экономно.

"Вполне возможно, даже вероятно, что событие 1973 года было аномалией. Существуют причины, почему вы обычно не видите птиц, летящих рядом с пассажирскими самолетами на крейсерской высоте, и большинство из них связаны с нехваткой кислорода.

Также среди других претендентов есть журавль серый, который поднялся на высоту 10 тысяч метров.

Другие интересные факты о птицах

Ранее биолог рассказал, как люди отправляли сообщения с помощью птиц. Известно, что в давние времена люди полагаться на голубей, которые могли примерно за два часа доставить сообщение на расстояние более чем 150 километров. По словам биолога, такие голуби в основном использовались для передачи именно рукописных сообщений.

Также сообщалось, что пингвины могут "расставаться" с партнерами. Биолог отметил, что это связано с условиями окружающей среды и успеха размножения среди птиц.

Вас также могут заинтересовать новости: