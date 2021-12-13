Галактика расположена примерно в 57 миллионах световых лет от Млечного Пути в созвездии Центавра.

Космический телескоп Hubble сделал фото сбоку спиральной галактики с перемычками NGC 3568.

Как сообщается на сайте обсерватории, эта галактика расположена примерно в 57 миллионах световых лет от Млечного Пути в созвездии Центавра (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Снимок был сделан с помощью широкоугольной камеры Wide Field Camera 3 (WFC3) и усовершенствованной камеры для наблюдений (Advanced Camera for Surveys, ACS).

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Астрономы отметили, что в 2014 году свет от взрыва сверхновой (звезда, которая внезапно увеличивает количество излучаемой энергии в миллиарды раз, и является результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звезд, - УНИАН) в галактике NGC 3568 достиг Земли. Эту сверхновую обнаружили астрономы-любители из Backyard Observatory Search Supernova в Новой Зеландии.

Объединив наземные наблюдения с данными с камерами Хаббла, астрономы собрали огромное количество данных о связях между молодыми звездами и облаками холодного газа, в которых они образуются.

Отметим, что галактику NGC 3568 открыл британский ученый Джон Гершель, который впервые наблюдал за объектом 21 апреля 1835 года. Гершель составил "Общий каталог туманностей", в котором вместил данные об открытых им галактиках. На основе этого труда уже после смерти Гершеля был издан "Новый общий каталог" (самый известный в любительской астрономии каталог незвездных объектов дальнего космоса, - УНИАН). В 1826 году Гершель награжден золотой медалью королевского астрономического общества.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За более чем четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий