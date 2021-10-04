Галактический дуэт, расположенный в созвездии Змея, является ярким примером галактического взаимодействия.

Телескоп Hubble сделал фото двух взаимодействующих галактик, которые настолько сплелись между собой, что получили общее название Arp 91.

Как сообщается на сайте обсерватории, объекты, которые слились в нежном, но опасном галактическом танце, расположены примерно в 100 миллионах световых лет от Земли в созвездии Змея (1 световой год равен примерно 9,5 триллиона километров, - УНИАН).

Две галактики кроме общего названия Arp 91, имеют собственные имена: нижняя галактика, которая на фото выглядит как яркое пятно, известна как NGC 5953; а яйцевидная галактика справа - NGC 5954.

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Отмечается, что на самом деле обе эти галактики являются спиральными, но их формы выглядят очень разными, поскольку они ориентированы по-разному относительно Земли.

Дуэт Arp 91 является ярким примером галактического взаимодействия. NGC 5954 явно тянется к NGC 5953. Огромное притяжение двух галактик заставляет их взаимодействовать. Такие гравитационные взаимодействия между галактиками - вполне обычны, и являются важной частью эволюции галактик.

"Большинство современных астрономов считают, что столкновения между спиральными галактиками приводят к образованию другого типа галактик, известного как эллиптические галактики. Однако эти чрезвычайно энергичные и массовые столкновения происходят в течение сотен миллионов лет. Поэтому нам не стоит ожидать, что Arp 91 изменит облик в течение нашей жизни", - говорится в сообщении.

Телескоп Хаббл: что известно

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной.

За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".

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Автор: Александр Топчий