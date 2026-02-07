Ученые обнаружили миниатюрный ядерный реактор, которого не должно быть: что с ним не так

Уран является чрезвычайно важным ресурсом в современном мире.

В 1972 году физики обнаружили нечто странное в куске урановой руды. По сравнению с любым другим куском урана, он имел ненормальный изотопный состав, что делало его очень уникальным. Об этом пишет IFLScience.

После долгих дискуссий ученые пришли к выводу, что эта порода в далеком прошлом самостоятельно подверглась расщеплению. Это означает, что она была своеобразным миниатюрным ядерным реактором.

"Уран является чрезвычайно важным ресурсом в современном мире, поскольку он является ключевым элементом многих ядерных реакторов. Это тяжелый металл (один из самых тяжелых, на самом деле), который встречается в природе в большей части мира и так же распространен в земной коре, как олово, вольфрам и молибден. Как и другие элементы, уран имеет несколько изотопных форм, которые отличаются по количеству нейтронов в ядре", - объяснили в материале.

Известно, что природный уран, который добывают из земли, имеет два изотопа - уран-238 и уран-235. Именно последний изотоп делает уран таким важным для атомной энергетики, ведь этот расщепляемый материал может поддерживать ядерную цепную реакцию и производить огромные объемы энергии.

"Однако U-235 составляет лишь небольшую часть природного урана. На самом деле его доля составляет всего 0,720 процента (остальное - это U-238, который не является расщепляемым)", - добавили в издании.

Такое количество урана является достаточно стандартным. Если собрать образцы урана из любой точки земной коры, Луны или даже из частиц, плавающих в морской воде, и сравнить их, то все они будут содержать 0,720 процента U-235. Однако руда, которая была найдена в 1972 году, содержала совсем другой состав.

"Эта руда происходила из уранового месторождения в Окло, Габон (страна в Центральной Африке - УНИАН), и, как оказалось, содержала меньшую долю U-235 (только 0,717 процента). Как вы можете себе представить, это было чрезвычайно странное открытие, поскольку оно противоречило всем ожиданиям ученых", - рассказали в IFLScience.

Поэтому сначала исследователи поинтересовались, не подверглась ли руда искусственному расщеплению, например, в каком-нибудь ядерном реакторе.

"Во время распада ядра урана бомбардируются нейтронами, что приводит к их распаду на два или более меньших ядра. Отсюда и происходит термин "расщепление атома". Во время этого процесса высвобождается большое количество энергии в виде тепла. Процесс также высвобождает больше нейтронов, которые при соответствующих условиях могут столкнуться с другими ядрами урана, вызывая больше реакций распада - это ядерная цепная реакция", - объяснили в публикации.

Поэтому в результате этого процесса содержание U-235 в уране снижается. Однако когда физики исследовали руду из Окло, они обнаружили, что она является полностью природной. Также они нашли в руде следы продуктов распада. Таким образом, руда была и природной, и подверглась распаду.

"Чем можно было объяснить этот странный результат? После дальнейшей оценки ученые пришли к согласию, что руда Окло является уникальным примером урана, который подвергся распаду в природных условиях более 2 миллиардов лет назад. Условия для достижения этого маловероятного явления должны были быть особенно благоприятными", - подчеркнули в издании.

Ученые объясняют это тем, что месторождение в Габоне должно было иметь критическую массу, необходимую для начала реакции. Поэтому месторождение соответствовало этому требованию, ведь содержало достаточное количество U-235 в больших объемах.

"Во-вторых, для замедления активности нейтронов во время реакции нужно было бы что-то. Это является фундаментальной частью работы ядерных реакторов. Когда нейтроны высвобождаются, они движутся слишком быстро, чтобы поддерживать ядерную реакцию. Поэтому реакторы используют замедлитель - в основном воду, иногда газ или графитовые кирпичи в старых реакторах - для замедления нейтронов, что увеличивает вероятность поглощения нейтронов ураном", - добавили в материале.

