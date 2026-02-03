Древние римляне придумали необычный метод для лечения человеческих болезней: что они делали

Древние медики осознавали, что пациенты могут отказываться от такого лечения.

В гробнице в древнем городе Пергам, расположенном на западе Турции, была обнаружена небольшая стеклянная бутылка, которая обычно использовалась для духов, масел или лекарств. В ней были найдены темно-коричневые хлопья, которые идентифицировали как человеческие экскременты. Об этом сообщает The Independent.

Новый анализ свидетельствует о том, что эта необычная смесь была смешана с тимьяном, скорее всего, для маскировки ее сильного запаха, и, вероятно, использовалась для лечения воспалений или инфекций.

В исследовании описывается, как ученые проанализировали содержимое флакона с помощью газовой хроматографии-масс-спектрометрии, методики, которая позволяет идентифицировать органические соединения.

Видео дня

"Два соединения, обнаруженные в остатках - копростанол и 24-этилкопростанол - являются хорошо известными биомаркерами, связанными с фекальными веществами. По мнению исследователей, соотношение между этими двумя соединениями указывает на человеческое происхождение", - добавляют в материале.

Кроме того, ученые идентифицировали карвакрол - ароматическое соединение, содержащееся в таких травах, как тимьян.

В The Independent напомнили, что город Пергам был главным центром римской медицины в II–III веках н. э. и был тесно связан с врачом Галеном, чьи труды формировали медицинскую практику в Европе на протяжении веков.

"Классические источники описывают целый ряд лекарств на основе человеческих и животных экскрементов, которые использовались для лечения таких заболеваний, как инфекции, воспаления и репродуктивные расстройства", - подчеркнули в публикации.

В то же время сам Гален писал о терапевтической ценности детских фекалий, при условии, что ребенок соблюдал определенную диету. Однако до сих пор было мало физических доказательств того, что эти лекарства действительно использовались.

"Древние врачи также осознавали, что пациенты могут отказываться от лечения, которое имеет неприятный запах, и часто рекомендовали смешивать такие вещества с ароматическими травами, вином или уксусом", - добавили в издании.

По мнению исследователей, это открытие является редким физическим подтверждением таких практик.

"Это исследование предоставляет первые прямые химические доказательства медицинского использования фекалий в греко-римской древности", - добавляют ученые.

В свою очередь, для историка медицины и клинического ароматерапевта Раны Бабач Челеби результаты исследования стали неожиданностью, ведь изначально она искала римские духи.

"По мере продвижения анализа и получения результатов, встреча с рецептурой, которую я знала из древних медицинских текстов и которая так точно отражалась в химических остатках, обнаруженных в сосуде, была опытом, который трудно описать словами - особенно с точки зрения историка медицины", - подчеркнула она.

Другие находки ученых

Как писал УНИАН, ранее в пустыне нашли наскальные рисунки, изображающие "ужасное" завоевание Синая Древним Египтом. Отмечается, что наскальные рисунки были обнаружены Мустафой Нур-эль-Дином, археологом из Асуанской инспекции Министерства древностей Египта.

Также сообщалось, что в Мексике нашли роскошно украшенную гробницу "народа облаков". Ученые говорят, что уровень сохранности архитектурных и художественных элементов настолько высок, что позволяет детально исследовать символику и ритуальные практики сапотеков.

Вас также могут заинтересовать новости: