Европа быстро нагревается: опасные температуры бьют рекорды

Некоторые факторы ускоряют климатические изменения и делают этот регион одним из самых уязвимых в мире.

Почти вся Европа в прошлом году пережила температуры выше нормы, в то время как масштабные лесные пожары охватили рекордные территории, а волны жары накрывали континент с севера на юг. Как пишет Sky News, об этом говорится в новом масштабном климатическом исследовании.

В 2025 году в Португалии температура достигла 46 °C, в пределах Полярного круга фиксировали 30 °C, а в Испании одновременно бушевали 20 крупных пожаров.

Как указано в отчете European State of the Climate, "опасно высокие" температуры имели "серьезные последствия для общества и экосистем по всей Европе".

Исследование, подготовленное Copernicus Climate Change Service и Всемирной метеорологической организацией, установило:

95% территории Европы подверглись температурам выше среднегодовых показателей;

Гренландия потеряла 139 млрд тонн льда – это эквивалент примерно 100 олимпийских бассейнов каждый час и в 1,5 раза больше, чем объем всех ледников Альп вместе взятых;

большинство морей пережили так называемые "морские волны жары";

лесные пожары уничтожили более миллиона гектаров – площадь, сопоставимую с Кипром, что стало рекордом;

уровень воды в реках был ниже нормы в течение всего года, кроме января.

"Исключительное" лето становится нормой

В Великобритании 2025 год ознаменовался самым жарким летом за всю историю наблюдений, значительным дефицитом воды, рекордным количеством пожаров и убытками для фермеров на сумму около 800 млн фунтов.

Хотя страна уже переживала жаркие периоды – в частности, известное лето 1976 года – экологи обеспокоены тем, что такие явления становятся все более частыми и масштабными.

Представительница Copernicus Саманта Берджесс отметила, что жара 1976 года была "локальной", тогда как в июне прошлого года волна тепла охватила территорию от Великобритании до Восточной Европы и Греции.

Руководительница National Trust Хилари Макгреди подчеркнула: "Такие исключительные годы теперь становятся новой нормой". Организация уже призвала своих пять миллионов членов обратиться к депутатам с требованием защитить дикую природу и сельские ландшафты.

"Нам нужны срочные меры по адаптации и сокращению выбросов в соответствии с требованиями науки", – подчеркнула она.

Почему Европа нагревается быстрее всего?

Экстремальные погодные явления прошлого года в значительной степени усугублялись климатическими изменениями, ведь Европа нагревается быстрее других регионов мира.

Эксперты Copernicus называют несколько причин этого:

близость к Арктике, которая нагревается как минимум в три раза быстрее, чем в среднем по миру;

увеличение солнечной активности над континентом;

изменения погодных моделей, способствующие более сильным волнам жары;

таяние снежного покрова, который ранее отражал солнечное тепло.

В совокупности эти факторы ускоряют климатические изменения и делают Европу одним из наиболее уязвимых регионов мира.

Снежные вершины Гималаев меняют цвет – что известно

Напомним, спутниковые данные, охватывающие период более двух десятилетий, свидетельствуют о том, что растительность поднимается все выше в горном массиве Гималаев. Она проникает на территории, которые ранее считались слишком суровыми для существования чего-либо, кроме льда и скал. Ученые обнаружили, что граница альпийской растительности продвигается вверх со скоростью почти семь метров в год. Такая трансформация из-за изменений климата вызывает беспокойство ученых.

