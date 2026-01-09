Безумный план: зачем Сахару хотели взорвать ядерными бомбами

Идея затопить пустыню преследовала ученых и политиков более ста лет.

Идея создания внутреннего моря в самом сердце Сахары может казаться фантастикой, однако в разные периоды истории ее вполне серьезно обсуждали инженеры, военные и даже правительственные структуры. Самые радикальные проекты предусматривали использование ядерных взрывов для изменения ландшафта одной из крупнейших пустынь планеты, пишет IFLScience.

Сахара занимает около 9,2 миллиона квадратных километров в Северной Африке, и часть ее территорий расположена ниже уровня моря. Именно это стало основой для идей искусственного затопления пустыни.

Первые проекты: каналы вместо песка

Одним из первых инициаторов был шотландский инженер Дональд Маккензи. Он предложил затопить бассейн Эль-Джуф, проложив канал длиной около 644 километров от побережья Марокко. В результате должно было появиться внутреннее море площадью около 96 тысяч квадратных километров – примерно как Ирландия.

В 1870-х годах похожую идею выдвинул капитан французской армии Франсуа-Эли Рудер. Вдохновившись строительством Суэцкого канала, он предложил соединить Средиземное море с солеными равнинами Шотт-эль-Феджей на юге Туниса. Проект получил поддержку Фердинанда де Лессепса – архитектора Суэцкого канала – и должен был стоить около 25 миллионов франков.

Целью было не только облегчение торговли, но и изменение климата региона – повышение влажности и плодородия Северной Африки. Однако выяснилось, что часть территорий не лежит ниже уровня моря, а расходы стремительно растут. В итоге идея так и не была реализована.

От инженерии – к литературе

Хотя проекты остались на бумаге, они вдохновили французского писателя Жюля Верна. В романе "Вторжение в море" (1905) он описал образование внутреннего моря в Сахаре в результате природной катастрофы.

Ядерный вариант: проект США

Наиболее радикальный план появился в ХХ веке. В рамках американской программы Project Plowshare Комиссия по атомной энергии США рассматривала возможность использования "мирных" ядерных взрывов для создания каналов. Речь шла о затоплении впадины Каттара в Египте, которая расположена примерно на 60 метров ниже уровня моря.

Предполагалось, что серия ядерных взрывов создаст проход для морской воды. Однако международные договоры запретили использование ядерного оружия даже в "гражданских" целях, и в 1977 году проект окончательно закрыли.

Идеи радикальной перестройки ландшафта появляются и в XXI веке. В 2018 году компания из Кремниевой долины предложила бороться с глобальным потеплением путем создания миллионов микроводохранилищ в пустынях Калифорнии. Проект оценили в 50 триллионов долларов – и он так и остался концепцией.

