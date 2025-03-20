В компании из Бостона говорят, что это "самый ловкий человекоподобный робот в мире".

Компания Boston Dynamics поделилась видеороликом, который демонстрирует, насколько "человечно" двигается ее новый робот Atlas. За последнее время он научился прыгать, ползать, крутить колесо и даже танцевать брейк-данс.

Эти движения он освоил с помощью обучения с подкреплением – на основе примеров, полученных путем захвата и анимации движений человека. Несмотря на гуманоидный дизайн, его возможности выходят за пределы человеческих – он может выполнять более сложные и динамичные маневры.

В компании заявляют, что это "самый ловкий человекоподобный робот на сегодняшний день", и в будущем он будет помогать людям в рутинных домашних делах, и работать на заводах Hyundai, которой Boston Dynamics и принадлежит.

Видео дня

Настоящая версия Atlas – полностью электрическая, без единого гидравлического элемента. Компания из Бостона представила ее в апреле прошлого года, одновременно объявив о прекращении выпуска предыдущей гидравлической модели, которая использовалась почти десять лет.

Специалисты отмечают, что, в то время как компании вроде Tesla, Figure и Sanctuary ориентируются на быстрое внедрение роботов для практических задач, Boston Dynamics продолжает лидировать в создании плавной и естественной гуманоидной мобильности.

Ранее польский стартап показал пугающе реалистичного робота-андроида с мышцами. Разработчики называют его "первым в мире двуногим андроидом с опорно-двигательным аппаратом".

Меж тем глава Tesla Илон Маск обещает 10 000 человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 году. Согласно задумке, такие роботы призваны заменить большую часть рутинной человеческой работы. В будущем в мире будет столько же роботов, сколько и людей, считает Маск.

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