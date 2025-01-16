Она весит 38 кг, имеет длину туловища 0,63м и может бегать со скоростью 10 метров в секунду или 36 км/ч.

Китайская компания разработала четвероногого робота "Черная пантера". Он позиционируется как самая быстрая в мире "робособака", убежать от которой даже не каждый спортсмен сможет – она разгоняться до 10 м/с или 36 км/ч.

Как пишет Interesting Engineering, добиться этого удалось за счет уникальной конструкции коленных чашечек с амортизирующими пружинами. Кроме того, в конструкции ног использовали принцип маятника Гюйгенса для наилучшей координации движений ног и суставов

Наконец, для робособаки разработали специальные "кроссовки" по образцу когтей гепарда, которые усиливают сцепление на 200%. Не обошлось и без искусственного интеллекта и машинного обучения – робот адаптирует свою походку к различным ландшафтам.

Хотя робопсу пока не удалось превзойти скорость быстрейшего человека на планете, он уже близок к этому. Для сравнения, олимпийский чемпион Усэйн Болт во время своего рекордного забега в 2009 году разгонялся до 44.7 км/ч – и это была 100-метровка, на которой робот даже не "запыхается".

А меж тем в ближайшие пару лет ожидается выход человекоподобных роботов Optimus от Tesla. Согласно задумке, такие андроиды заменят большую часть рутинной человеческой работы. Но Илон Маск уверяет, что они не нацелены отбирать рабочие места у самих людей.

Другая компания Маска, Neuralink, недавно вживила нейрочип в мозг третьего пациента. В перспективе он позволит не только управлять компьютером, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, и даже заставить мозг работать эффективнее.

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