Есть то, чего искусственный интеллект никогда не сможет сделать, - астрофизик

Ученый считает, что ИИ - это всего лишь инструмент в руках человека.

В настоящее время много говорят о том, что искусственный интеллект (ИИ) заменит людей практически во всех задачах. Однако такие утверждения вызывают скептицизм в научных кругах.

Как написал в колонке для Forbes профессор физики и астрономии в Рочестерском университете Адам Франк, он глубоко впечатлен тем, на что способен ИИ, но совершенно ясно что это всего лишь инструмент.

"Нет никого "внутри", кто мог бы восстановить хотя бы малую часть того, что делает человека уникальным", - высказал мнение астрофизик.

Видео дня

В пример он привел японскую группу под названием Atarashii Gakko! Ученый отметил, что она состоит из 4 девушек в школьной форме, которые играют все - от панк-рока до хип-хопа и джаза, и при этом исполняют современный танец, от которого многие хореографы пришли бы в восторг.

Ученый отметил, что важна именно их креативность, а искусственный интеллект никак не смог бы создать то, что создают Atarashii Gakko!

"Конечно, вы могли бы сказать своему любимому ИИ: "Сделай мне видео, где четыре девушки в японских матросских фуку исполняют панк-рок песню с современной танцевальной хореографией, одновременно угрожающе и мило". Но в этом-то и суть. Вам, человеку, пришлось бы придумать эту странную идею. Кроме того, я сомневаюсь, что ваш ИИ смог бы создать что-то хотя бы наполовину такое же потрясающее", - считает астрофизик.

Франк рассуждает, что есть много поводов для радости, поскольку ИИ открывает удивительные горизонты в возможностях человека. Но есть и много поводов для беспокойства, поскольку ИИ навязывают всем во имя "производительности".

"Однако одно ясно: человеческая креативность выходит за рамки и пределы, и искусственный интеллект никогда не сможет воспроизвести это самостоятельно", - подытожил ученый.

Другие новости об ИИ

Недавно сообщалось, что ИИ помог ученым открыть новые физические законы, связанные с четвертым состоянием вещества. В своем исследовании с помощью ИИ ученые сделали одно из самых подробных на сегодняшний день описаний физики, управляющей пылевой плазмой.

Вас также могут заинтересовать новости: