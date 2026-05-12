Телескоп NASA заглянул в прошлое Вселенной на 13,7 миллиарда лет (фото)

Исследователи смогли проследить структуры, которые ранее не удавалось разглядеть

Астрономы с помощью супертелескопа NASA James Webb создали невероятно детальную карту "космической паутины". Она показывает, как именно галактики соединялись и изменялись в течение гигантского отрезка времени – 13,7 миллиарда лет, сообщает Interesting Engineering.

Если представить Вселенную как огромный город, то эта сеть – его фундамент и дороги. Она состоит из невидимых глазу нитей темной материи и газа. Именно эти "нитки" соединяют между собой галактики и их скопления, а между ними зияют пустоты. По имеющимся данным, исследователи смогли проследить эти структуры вплоть до того времени, когда Вселенной было всего лишь миллиард лет.

Работу возглавили ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде. Они использовали данные проекта COSMOS-Web – это крупнейшее исследование, которое когда-либо проводил телескоп. Команда сообщила, что смогла сфотографировать участок неба размером с три полных Луны.

Благодаря инфракрасным приборам телескоп видит даже самые тусклые объекты, которые раньше были скрыты от нас.

"JWST полностью изменил наше видение Вселенной, и COSMOS-Web был создан с самого начала, чтобы дать нам широкий и глубокий обзор, необходимый для видения космической паутины", – отметил главный автор исследования Хоссейн Хатамния.

Вебб против Хаббла

Ранее астрономы пользовались данными телескопа Хаббл, но его снимки были не такими четкими. Там, где старый телескоп видел одно большое размытое пятно, новый Вебб видит много отдельных деталей.

"То, что раньше выглядело как единое сооружение, теперь рассыпается на множество частей, а детали, которые раньше были сглажены, теперь четко видны", – рассказал профессор физики и астрономии Бахрама Мобашер.

