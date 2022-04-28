Дельфинов русские использовали и в войне в Сирии.

Россия накануне вторжения в Украину разместила в гавани осажденного Севастополя два загона для дельфинов с целью защиты военно-морской базы в Черном море.

Об этом сообщает Военно-морской институт США (USNI), который изучил спутниковые снимки того района, цитирует The Guardian.

Севастополь считается самой важной военно-морской базой России в Черном море, где размещены наиболее ценные корабли.

Суда находятся вне досягаемости украинских ракет, но уязвимы для подводных атак и водолазных операций.

В то же время специалисты обращают внимание, что в 2019 году у берегов Норвегии поймали российскую белуху. Тогда военные считали, что РФ использует животных в шпионских целях.

Дельфины имеют хорошие возможности эхолокации, что позволяет млекопитающим обнаруживать подводные объекты, например мины.

В США дельфинов обучают "помощи сотрудникам службы безопасности в выявлении и задержании несанкционированных пловцов и дайверов, которые могут нанести вред людям, судам или портовым сооружениям ВМФ".

Как пишет издание, в руки россиян "боевые" дельфины попали после оккупации полуострова, до того программой дрессировки занималась Украина.

После захвата Крыма Россия заявляла о "расширении" проекта.

Дельфинов русские использовали и в войне в Сирии.

Как писал УНИАН, в Одесской области в Черном море гибнут дельфины. Оккупанты дезориентируют и "ослепляют" их своими гидролокаторами.

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