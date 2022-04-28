Россия накануне вторжения в Украину разместила в гавани осажденного Севастополя два загона для дельфинов с целью защиты военно-морской базы в Черном море.
Об этом сообщает Военно-морской институт США (USNI), который изучил спутниковые снимки того района, цитирует The Guardian.
Севастополь считается самой важной военно-морской базой России в Черном море, где размещены наиболее ценные корабли.
Суда находятся вне досягаемости украинских ракет, но уязвимы для подводных атак и водолазных операций.
В то же время специалисты обращают внимание, что в 2019 году у берегов Норвегии поймали российскую белуху. Тогда военные считали, что РФ использует животных в шпионских целях.
Дельфины имеют хорошие возможности эхолокации, что позволяет млекопитающим обнаруживать подводные объекты, например мины.
В США дельфинов обучают "помощи сотрудникам службы безопасности в выявлении и задержании несанкционированных пловцов и дайверов, которые могут нанести вред людям, судам или портовым сооружениям ВМФ".
Как пишет издание, в руки россиян "боевые" дельфины попали после оккупации полуострова, до того программой дрессировки занималась Украина.
После захвата Крыма Россия заявляла о "расширении" проекта.
Дельфинов русские использовали и в войне в Сирии.
Как писал УНИАН, в Одесской области в Черном море гибнут дельфины. Оккупанты дезориентируют и "ослепляют" их своими гидролокаторами.