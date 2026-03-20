На снимках NASA, сделанных более 20 лет назад, на Марсе заметили загадочную пирамиду

Эти снимки были сделаны еще в 2001 году.

На Марсе обнаружили загадочное сооружение, похожее на пирамиду, которое породило гипотезы о том, что на Красной планете когда-то могла существовать древняя цивилизация, подобная нашей. Об этом пишет Daily Mail.

В интернете появился пост, который стал вирусным и в котором речь идет о видео NASA с поверхности Марса, где видна трехгранная пирамида.

Такое сооружение первым заметил исследователь Кит Лейни на кадрах, снятых аппаратом NASA Mars Global Surveyor (MGS) еще в 2001 году. Он изучал снимки в поисках необычных структур, когда наткнулся на то, что, как он считает, могло быть искусственным сооружением.

Видео дня

"Если бы это было найдено где-то на Земле, мы бы, несомненно, начали это исследовать", - сказал Лейни.

Недавно такие кадры обнародовал документалист Брайан Доббс, который написал:

"На Марсе есть трехгранная пирамида размером с Великую пирамиду в Египте".

По его словам, эта структура далеко не является доказательством существования древней жизни, однако она поднимает вопрос о том, могла ли когда-то на этой планете жить другая цивилизация.

Так называемая "пирамида" расположена в западной части Кандор-Часма, одного из крупнейших каньонов в Валлес-Маринерис, второй по величине системе каньонов в Солнечной системе. Этот регион известен крутыми скалами, оползнями и слоистыми скальными образованиями, которые, по мнению ученых, могут естественным образом создавать необычные и чисто геометрические особенности поверхности", - подчеркнули в Daily Mail.

Снимки, сделанные в 2014 и 2016 годах, показывали ту же треугольную формацию, а меняющийся солнечный свет отбрасывал разнообразные тени, которые подчеркивали ее геометрический вид. В некоторых случаях одна сторона сооружения казалась почти полностью темной, тогда как другие были частично освещены.

По словам ученых, несмотря на различия в качестве изображения, угле падения солнечных лучей и сезонных условиях, формация последовательно демонстрировала равномерную трехгранную симметрию во всех наблюдениях.

В то же время в конце 2025 года обнародованные документы ЦРУ показали, что агентство проводило тайные эксперименты, чтобы узнать больше о Марсе.

По информации агентства, эти миссии доказали существование древней цивилизации, построившей по крайней мере одну пирамиду, что подтвердило достоверность исследований Лейни.

В свою очередь бывший агент ЦРУ Джо Макмонигл сообщил, что агентство проводило эксперименты, в ходе которых на поверхности Марса были обнаружены пирамиды, схожие по внешнему виду. Он описал пирамиду, превосходящую по размерам египетские, наполненную "гигантскими залами".

"Не побывав на Марсе, трудно определить точное строение таких пирамид, но это не помешало бурным спекуляциям о том, как они были созданы", - подытожили в Daily Mail.

Другие исследования о космосе

Ранее ученые обнаружили на Марсе черный камень, насыщенный древней водой. Отмечается, что метеорит, который, скорее всего, образовался в результате мощного удара на Марсе, датируется более чем 4,48 миллиардами лет.

Также была обнаружена странная планета с глобальным океаном магмы. Речь идет о планете L 98-59 d, расположенной примерно в 35 световых годах от Земли. Изначально ее считали обычной каменистой планетой.

Вас также могут заинтересовать новости: