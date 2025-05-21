Этот секретный подземный океан может навсегда переписать историю Земли.

Ученые обнаружили огромный скрытый океан на глубине 644 км под поверхностью Земли.

Новое исследование предоставило убедительные доказательства существования огромного океана в мантии Земли. Этот скрытый водный резервуар, хранящийся в редком минерале под названием рингвудит, бросает вызов предыдущим представлениям о том, сколько воды удерживает планета, пишет Daily Galaxy.

Теперь ученые полагают, что недра Земли содержат столько же воды, сколько все поверхностные океаны вместе взятые, запертые внутри минералов мантии под экстремальным давлением и температурой.

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Открытие сосредоточено на рингвудите, минерале высокого давления, который образуется в мантии Земли на глубине от 402 до 660 км. Уникальность рингвудита заключается в его способности хранить молекулы воды в своей кристаллической структуре.

"Мы наконец-то видим доказательства круговорота воды на всей Земле, которые могут помочь объяснить огромное количество жидкой воды на поверхности нашей планеты. Ученые десятилетиями искали эту недостающую глубинную воду", - акцентировал соавтор исследования Стив Якобсен.

Дело в том, что это открытие предполагает непрерывный круговорот воды не только на поверхности, но и по всей Земле.

Способность рингвудита удерживать воду необычайна. Якобсен заметил: "В кристаллической структуре рингвудита есть что-то очень особенное, что позволяет ему притягивать водород и удерживать воду. Этот минерал может содержать много воды в условиях глубокой мантии".

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Ранее ученые раскрыли секрет редкой окаменелости, которая подтвердила теорию эволюции Дарвина. Исследование показывает, что у образца археоптерикса возрастом 150 млн лет были особые перья для полета.

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