По мнению основателя xAI, ИИ уже сейчас намного умнее большинства людей, но пока не умнее любого человека в чем-либо.

Основатель xAI и самый богатый человек в мире Илон Маск считает, что искусственный интеллект (ИИ) уже умнее большинства людей, а к концу текущего десятилетия станет умнее всех людей вместе взятых.

"ИИ уже сейчас намного умнее большинства людей, но пока не умнее любого человека в чем-либо [....] Однако он станет таким", – написал Маск на своей странице в Х. По его оценке, ИИ станет умнее каждого человека менее чем через два года, а через пять – превзойдет человечество в целом.

По словам Маска, необходимо убедиться в том, чтобы ИИ стремился к поиску истины, несмотря на возможные препятствия.

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Два года назад Маск основал новую компанию X.AI Corp для работы в области искусственного интеллекта. Первой их разработкой стал разговорный чат-бот Grok, который недавно обновился до четвертой версии. По словам Маска, это самый умный ИИ в истории человечества.

Пользователи сразу начали проверять, на что способен Grok 4 – и заметили интересную особенность. По умолчанию в боте активирован своеобразный "режим Маска": при ответах на чувствительные вопросы чат-бота регулярно обращается к личным публикациям самого Маска в Twitter/X.

При этом сам Илон Маск не раз заявлял об опасностях, которые представляет собой ИИ, и вместе с основателем Apple Стивом Возняком был среди тысячи технологических экспертов, которые призвали приостановить обучение нейросетей до того момента, пока не будут разработаны стандарты безопасности.

Компания OpenAI, создавная ChatGPT, этим летом пообещала выпустить новую ИИ-модель, которую будет трудно отличить от человека. GPT-5 соединит в себе лучшие наработки предыдущих ИИ-моделей.

Меж тем Microsoft заявляет, что ее новый ИИ ставит диагнозы в четыре раза точнее, чем группа опытных врачей – и при этом на 20% дешевле. В будущем технология может быть интегрирована в чат-бот Copilot и поисковик Bing.

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