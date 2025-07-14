Социолог отметил, что пока россияне в полной мере не чувствуют последствий войны против Украины.

Многие россияне, особенно в Москве, до сих пор не чувствуют в полной мере, что идет война. Тем не менее Украина может создать неудобную ситуацию для российского населения, элит и бизнеса, которая может склонить главу Кремля Владимира Путина к переговорам о прекращении огня.

Президент Киевского международного института социологии профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Владимир Паниотто в своей колонке для "Украинской правды" заявил, что таким шагом может стать почти полное прекращение авиаперелетов из московских аэропортов. Он считает, что после этого на руководство РФ будет оказываться более сильное давление.

Паниотто отметил, что оценки экономической ситуации говорят о том, что повседневная жизнь большинства россиян, особенно малообеспеченных, за три года стала лучше. Он уверен, что в таких условиях у россиян нет никаких оснований давить на свое руководство для прекращения войны.

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"Между тем мы можем очень небольшими ресурсами создать очень неудобную ситуацию для населения, элит и бизнеса РФ, закрыв авиаперелеты из московских аэропортов полностью или почти полностью", - поделился социолог.

Паниотто рассказал, что стратегия дестабилизации московской авиационной инфраструктуры может заключаться в целевых ударах по военным объектам в Московской области, не затрагивая гражданские аэропорты. Также он предложил регулярно создавать условия для остановок, отмен рейсов или переносов рейсов в России. По его словам, так авиаперелеты в РФ станут непредсказуемыми и неудобными.

Социолог подчеркнул, что главное преимущество этой стратегии заключается в том, что выделение существенных ресурсов требуется только на первые две недели. По его словам, далее ситуацию можно поддерживать раз в неделю, а со временем и реже.

Эксперт объяснил, что для того, чтобы в российских аэропортах объявляли план "ковер" нужны самые дешевые дроны. Он добавил, что подойдут и имитаторы ударных БПЛА.

Паниотто заверил, что уже через 3-4 недели реализации этой стратегии в РФ произойдет резкое падение спроса на авиаперелеты. По его словам, это приведет к политическому давлению на Кремль из регионов и потенциальной эскалации требований к правительству России.

Социолог считает, что из-за этого плана Россия понесет большие экономические убытки. Тем не менее главный эффект - психологический.

Паниотто уверен в том, что наиболее влиятельное российское население, проживающее в Москве, ощутит, что война имеет непрогнозируемые и неприятные последствия.

Отмена сотни авиарейсов в российских аэропортах - что известно

Напомним, что 5-6 июля сразу в нескольких российских аэропортах, включая Пулково в Санкт-Петербурге и Шереметьево в Москве, были отменены или задержаны 393 рейса. Причиной стали ограничения, которые вводили для "обеспечения безопасности полетов из-за угрозы атак украинских беспилотников и сильного ветра".

В частности, в Шереметьево отменили на прилет и вылет 171 рейс. Еще 56 рейсов задержались более чем на два часа.

В Пулково были отменены на прилет и вылет 90 рейсов. Еще 37 рейсов были задержаны.

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