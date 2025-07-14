Курс гривни к евро установлен на уровне 48,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 15 июля, официальный курс доллара к гривнена уровне 41,84 гривни за доллар, то есть украинская валюта ослабла на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,90 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,84/41,87 грн/долл., а евро - 48,92/48,94 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках средний курс доллара сегодня составил 41,70 гривни за доллар, а продать доллар можно по курсу 41,63 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,20 гривни за евро, а курс продажи - 49,05 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 14 июля подешевел на 4 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар, а курс евро не изменился и составляет 49,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Следует отметить, что биткойн установил очередной рекорд. Криптовалюта впервые достигла отметки в 120 000 долларов.

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