Фактически, Украина не имеет конкретного ответственного за системное противодействие "Шахедам", жалуется аналитик.

На сегодня ситуация со сбитием российских "Шахедов" хуже, чем раньше, и это объясняется несколькими причинами. Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Киев24".

"Начиная с марта-апреля этого года у нас количество попаданий от "Шахедов" увеличилось почти в два раза. Если у нас до этого среднее количество "прилетов" было на уровне 13%, то теперь стало 23-26%", - подчеркнул он.

Эксперт отмечает, что наши средства ПВО не способны сбить эти "Шахеды" не потому, что там плохо ребята воюют, а из-за того, что "никто не ставит правильно задачи и не поставляют подразделениям то оружие, которое им необходимо". По его мнению, также нужно фрагментировать воздушное пространство, чтобы каждый отвечал за свой участок.

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"Сейчас "Шахэды" достают нас настолько сильно, что даже баллистические ракеты не могут с ними сравниться", - сказал Криволап.

Он отметил, что есть постановление правительства, где говорится о необходимости дроны сбивать дронами. По его словам, если украинский дрон дешевле, чем вражеский, то тогда все в порядке и это "маленькая победа" в войне на истощение, потому что в противном случае приходится тратить больше ресурса, что мы сейчас и делаем.

"Мы сейчас в такой ситуации, что вынуждены сбивать БПЛА серьезными зенитно-ракетными комплексами, где каждая ракета стоит 200 тысяч долларов, а в то же время цена "Шахеда" сейчас от 50 до 80 тысяч долларов", - сказал эксперт.

По его словам, необходимо срочно менять подходы и оперативно решать ситуацию, а не заниматься бюрократическими препонами. Криволап отметил, что в правительственном постановлении предусмотрена возможность применения легкомоторной авиации, в частности, частной, для сбивания дронов.

"Там рассказывается как все это будет, но не сказано как это сделать", - отмечает эксперт.

Криволап рассказал, что после правительственного решения по управлению государственной авиации Минобороны звучат заявления о том, как они частных авиаторов начнут сертифицировать, переучивать, рисовать временные номерные знаки на бортах.

"Тут получается появилась жертва и в нее можно вцепиться. И тогда это постановление ничего хорошего не даст и тогда вся эта идея легкомоторной авиации будет уничтожена", - сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас нужны решительные действия, которые были осуществлены властями в начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, когда людям раздали оружие и это приостановило наступление врага, потому что он такого не ожидал.

"Сейчас так надо сделать со сбиванием "Шахедамов". Есть пилоты, есть самолеты и надо предоставить возможность общения с ПВО, получить систему свой-чужой, получить планшет на колени пилота, чтобы он видел, где находится, получить цели наведения, распределение целей и выявление своей. И пилоты этой легкомоторной авиации будут радостно крушить эти "Шахеды", потому что для этого есть все - есть маленькие ракеты, дроны-перехватчики, есть радары. Надо это собрать вместе и начать с этим работать", - подчеркнул Криволап.

При этом добавил, что для этого надо несколько конкретных решений, а не разговоры о сертификации.

Криволап также отметил, что нам надо пересмотреть концепцию с "той территорией на болотах".

"Почему они имеют возможность до сих пор запускать все это, ведь нам известны точки пуска, время, но мы не добираемся до этих точек, потому что нет ответственного за борьбу с "Шахедами". Воюют все как могут, когда могут, но результат этой борьбы пока не в нашу пользу", - добавил он.

Проблема "Шахедов" растет

Как сообщал УНИАН, бывший офицер воздушных сил, ныне заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский отметил, что применение врагом большого количества воздушных целей остается актуальной проблемой для Украины. В частности уже в августе Россия может начать использовать до 1000 "Шахедов" за один массированный обстрел.

По его словам, поэтому Украине модернизирована система, которая позволит перехватывать эти ракеты и дроны.

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