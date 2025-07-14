Кошки уделяют много времени и сил гигиене, однако купание в ванной туда не входит.

Хотя домашние животные очень распространены в Украине, далеко не каждый знает о настоящих причинах, почему кошки боятся воды, а собаки - нет. При этом сам этот факт уже давно перешел в разряд шуток из-за явного отвращения чистоплотных пушистиков к ваннам.

Почему кошки боятся воды - главные причины

Считается, что предки домашних кошек родом из мест с засушливым климатом. В связи с этим воду они использовали только для питья. Вместо того, чтоб купаться в водоемах, эти четырехлапые привыкли самостоятельно ухаживать за собой.

Кошки тратят до 50% времени бодрствования на умывание, поэтому не нуждаются в водных процедурах, как другие животные. Исключениями являются случаи, когда они сильно испачкались или имеют проблемы со здоровьем.

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Кроме того, во время купания кошачья шерсть становится тяжелой и мокрой. Из-за этого животные могут страдать от сильного дискомфорта, скованности в движении и чувства незащищенности.

Мокрая шерсть ухудшает их ловкость и способность быстро убегать, что для хищника - проблема. При этом сами пушистики чистым себя после этого не считают.

Вылизывая свою шерсть они поддерживают баланс гигиены и уровня природного жира. Благодаря этому они не только чистые, но и здоровые. От шерсти зависит их защита от инфекций и паразитов, терморегуляция.

Также не стоит недооценивать индивидуальный опыт кошек. Так, некоторые из них умудряются случайно упасть в ванну или бассейн, после чего начинают очень бояться воды и старательно ее избегать.

Сам процесс многим кошкам не нравится из-за своей непредсказуемости. Вода брызгает, попадая в глаза, нос или уши. Температура часто слишком холодная или горячая, а сам процесс у некоторых ассоциируется с визитами к ветеринару или принудительным купанием после загрязнения.

На фоне всего этого может удивлять, почему некоторые кошки не боятся воды. Например, многие дикие кошки часто используют водоемы для охлаждения или охоты.

Любовь к воде замечена также у таких пород:

бенгальская кошка;

турецкий ван;

мейн-кун.

Они не только легко привыкают к купанию, но и охотно плавают.

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