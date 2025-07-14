Ученые обнаружили галактическую окаменелость, выброшенную черной дырой 5 млн лет назад

Окаменелость направлена в галактический диск, пересекая его структуру и увлекая за собой большие массы газа.

Ученые обнаружили галактическую окаменелость, которая дрейфует в космосе. Эта структура несет в себе память о древнем космическом событии, обещающем изменить понимание людей образования и эволюции галактик, пишет ECONews.

В издании напомнили, что в центре большинства галактик находится сверхмассивная черная дыра. Некоторые из них даже являются активными.

Ученые из Годдардского центра космических полетов при помощи космических телескопов XMM-Newton и Chandra смогли зафиксировать неожиданные рентгеновские сигналы, которые указали на спиральную галактику NGC 4945. Она расположена на расстоянии около 13 миллионов световых лет в созвездии Центавра.

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Ученые поделились, что NGC 4945 сочетает в себе активное галактическое ядро и интенсивное образование звезд. По их словам, эта галактика образует эквивалент 18 звезд, подобных Солнцу, в год, что в три раза больше, чем в Млечном Пути. Они подчеркнули, что это рождение звезд может быть напрямую связано с экстремальными событиями, произошедшими в прошлом.

При более тщательном изучении NGC 4945 ученые обнаружили своеобразное излучение, известное как железная линия K-альфа. Она появляется, когда высокоэнергетические рентгеновские лучи, исходящие из аккреционного диска вокруг черной дыры, сталкиваются с холодным газом в других частях галактики.

Самой интересной находкой стала галактическая окаменелость, образованная облаками холодного газа, выброшенными 5 миллионов лет назад, добавили в издании. Она направлена в галактический диск, пересекая его структуру и увлекая за собой большие массы газа.

Ученые рассказали, что это движение создало своего рода "энергетический шрам", который можно увидеть при помощи телескопа. Исследователи предположили, что он влияет на галактические ветры и, возможно, подпитывает текущий процесс звездообразования.

Ученые нашли одну из самых крупных черных дыр

Ранее ученые обнаружили огромную черную дыру размером в 36 миллиардов солнц. Она скрывается внутри так называемой "космической подковы".

Ученые поделились, что эта "космическая подкова" является системой из двух галактик в созвездии Льва. Ее впервые открыли в 2007 году.

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