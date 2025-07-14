Эксперт также рассказал, будет ли Москва бить по Киеву во время визита спецпредставителя США.

Белорусский вертолет сбил один из дронов, который передвигался в воздушном пространстве Беларуси в сторону Украины. Это не случайность, а "фактор" присутствия спецпредставителя США Кита Келлога в Киеве. Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Это 100% не случайность потому, что начиная с 2022 года, 2023 год российские "Шахеды" и их дроны-обманки "Герберы" никогда не гнушались пролетать над территорией Беларуси. Уже сбивали эти дроны, они так же падали, когда заканчивался бензин", - сказал эксперт.

По его данным, бывало так, что дроны РФ залетали в Украину с территории Беларуси, потом возвращались к ней и заходили в наше пространство со стороны Киевского водохранилища и тому подобное.

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"Но здесь можно сказать, что есть фактор Келлога. Он же ездил в Минск и встречался с Лукашенко (лидером Беларуси - УНИАН). Напомню, потом была такая воля белорусского диктатора относительно того, что отпустили политзаключенных. Ну и сейчас градус поднимается...", - сказал Жмайло.

Он пояснил, что Лукашенко прекрасно понимает: РФ не выполнила угрозы относительно быстрого захвата Украины, и напомнил, как в первые дни полномасштабного вторжения белорусский лидер говорил президенту Владимиру Зеленскому, что "ничего не контролирует, это все Путин". Как подчеркнул Жмайло, Лукашенко действительно ничего не контролирует, потому что, когда пускаешь к себе войска большой страны, не очень можешь "подергаться".

"И сейчас, когда Россия ослаблена, пока включаются Соединенные Штаты, когда есть после долгих лет изоляции (Беларуси - УНИАН) какая-то коммуникация с Вашингтоном... Почему это не сделать, тем более можно сказать, что защищал свою территорию. Он (Лукашенко - УНИАН) начинает играть, мы знаем, что хитрый жук всегда бегает между капельками. Он просто держит нос по ветру...", - считает эксперт.

Его также спросили, рискнет ли Кремль бить по Украине во время визита Келлога.

"Это 50 на 50. Может рискнуть, но может и не рисковать", - сказал Жмайло.

Существуют, по его словам, негласные договоренности, касающиеся посещения определенных делегаций. В частности, когда представители США были в Москве, ВСУ не наносили удары по российской столице и ее окрестностях. Поэтому, по мнению Жмайло, и РФ не стоило бы атаковать хотя бы Киев во время визита Келлога. В то же время, как отметил специалист, от россиян можно ожидать чего угодно.

В Беларуси вертолет сбил российский дрон - что известно

Как писал УНИАН, 12 июля во время российской массированной атаки на Украину беспилотники РФ летели через воздушное пространство Беларуси и вертолет Ми-24 сил ПВО Республики Беларусь сбил один дрон типа "Гербера". Обломки сбитого БПЛА, который летел в сторону Украины, упали на территории Гомельской области

По данным источников, в тот момент в воздушном пространстве Беларуси находилось по меньшей мере три российских БПЛА.

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