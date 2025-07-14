Президент Еврокомиссии надеется разблокировать до 10 миллиардов евро инвестиций в восстановление и возрождение бизнеса в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о финансовых договоренностях, которых удалось достичь с европейскими партнерами во время конференции по восстановлению в Риме, предусматривающих миллиардные инвестиции в Украину.

По словам главы правительства, на конференции было объявлено, в частности, о создании Европейского флагманского фонда восстановления "объемом 500 миллионов евро". Учреждение будет заниматься поддержкой восстановления и реконструкции Украины.

Вместе с тем, в Министерстве экономики уточнили, что 500 миллионов евро планируется привлечь в Фонд только в 2026 году. В ведомстве ожидают, что приоритетами фонда станут инвестиции в, в частности, энергетику и инфраструктуру Украины.

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Кроме этого, в Риме был подписан ряд соглашений о предоставлении Украине 1,8 миллиардов евро кредитных гарантий, 580 миллионов грантовых средств и смешанного финансирования в рамках Ukraine Facility.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя подписание соглашения, отметила, что ЕС "стремится разблокировать до 10 миллиардов евро инвестиций для восстановления разрушенных домов, повторного открытия больниц, возрождения бизнеса и безопасности энергетики".

Также в правительстве добавляют, что была достигнута договоренность со Швейцарией о направлении около 5 миллиардов евро для восстановления в различных секторах экономики, а также кредиты в 134 миллиона евро на восстановление транспортной инфраструктуры от Европейского инвестиционного банка.

От этого же учреждения "Укргидроэнерго" получит первый транш кредита в 200 миллионов евро на восстановление гидроэлектростанций. Сумма транша составит 120 миллионов евро.

2,3 миллиарда долларов кредита от Великобритании Украина получит на усиление ПВО. В частности, средства направят на финансирование закупки в Великобритании оборонных материалов и других товаров и услуг в сфере обороны. Срок погашения кредита, согласно сообщению пресс-службы Минфина, составит 19 лет. Льготный период - 6 лет.

Кроме этого, 50 миллионов евро помощи в виде грантов обещано украинским аграриям.

"С Банком развития Совета Европы договорились о финансировании жилищных сертификатов в рамках программы "еВідновлення". Объем сделки - 100 млн евро. Кроме того, Банк предоставит 200 млн евро кредита для финансирования программы помощи ВПЛ", - добавил Шмыгаль.

Помощь Украине - последние новости

На конференции по вопросам экономического восстановления Украины, которая состоялась в Риме, участники пообещали выделить более 10 миллиардов евро (11,7 миллиарда долларов) на помощь Киеву, заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Кроме того, стало известно, что Нидерланды выделят 300 миллионов евро на восстановление Украины в 2025 и 2026 годах.

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