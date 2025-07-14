Период обещает больше легкости и внутреннего света.

С 14 июля 2025 года транзит Луны в тригоне с Юпитером окажется особенно благоприятным для четырех знаков. Он принесет ощущение расширения, эмоционального подъема и ясности. Этот аспект не провоцирует резких поворотов, но создает атмосферу, в которой становится легче дышать. Лев, Дева, Весы и Стрелец почувствуют, как уходит напряжение, а в жизни появляется больше гармонии, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Лев

Вы вступаете в новый этап. Затишье заканчивается, и события начинают разворачиваться. Возможно, вы неожиданно получите весточку от человека из прошлого, и это приведет к восстановлению связи, о которой вы уже не думали. Общение в этот день будет легким, а энергия - теплой. Вам возвращается то, что давно ждало своего часа, и это многое меняет.

Дева

Вы начинаете видеть плоды своего труда. Все, через что вы прошли, не было напрасным. Транзит помогает наладить отношения и почувствовать, что ваши усилия были замечены. Вы обретаете внутреннюю уверенность: все постепенно встает на свои места, а впереди - позитивные перемены.

Весы

Вы отпускаете стремление все контролировать - и именно в этот момент начинается настоящее движение вперед. Трин Луны и Юпитера помогает вам принять реальность такой, какая она есть. Это создает внутреннее пространство для радости. Вы понимаете, что не нужно откладывать хорошее - оно уже рядом.

Стрелец

Этот период приносит вам внутреннюю ясность. Вы больше не готовы впускать в себя негатив - будь то новости или люди. Вы чувствуете, как возвращается вера в будущее. Тихий, но сильный транзит напоминает: все, что нужно для счастья, уже внутри вас. Осталось только это позволить себе.

Напомним, ранее астролог назвала самый недооцененный, но мощный знак Зодиака.

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