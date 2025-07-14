Яблоки в стране подорожали на 195,5%, до 79,5 грн/кг.

За год практически все основные продукты в Украине продемонстрировали существенный ценовой рост. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По отдельным категориям рост оказался особенно заметным. Так, цены на яблоки по сравнению с июнем прошлого года увеличились почти втрое - на 195,5%. По состоянию на июнь 2025-го они стоили в среднем 79,5 грн за килограмм.

В свою очередь, белокочанная капуста подорожала в 2,5 раза, до 28,2 грн за килограмм. Морковь выросла в цене на 67,0% (до 49,7 грн за килограмм), тогда как в случае с яйцами рост составил 62,7% (до 53,6 грн за десяток).

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Несколько меньше выросли цены на подсолнечное масло (37,2%), пшеничную муку (36,1%) и куриное филе (35,8%). Пачка масла 200 граммов подорожала на 33,4%, до 107,4 грн.

Инфляция в Украине - последние новости

Продукты в Украине за год подорожали почти на четверть, тогда как годовая инфляция (по сравнению с июнем 2024-го) замедлилась до 14,3%.

В мае потребительская инфляция составила 15,9%, что стало максимальным показателем за два года - после апреля позапрошлого года.

Согласно недавним данным НБУ, зарплаты украинцев не успевают за ценами, поскольку инфляция "съедает" рост доходов.

Скачок инфляции привел к тому, что реальные зарплаты украинцев в этом году оказались ниже довоенного уровня.

Согласно новому исследованию Центра Разумкова, номинальные зарплаты украинцев выросли на 54% по сравнению с довоенным четвертым кварталом 2021-го, тогда как цены за это же время выросли на 53,8%. В то же время реальная заработная плата находится на уровне 99,7% от довоенного показателя, то есть снизилась на 0,3%.

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