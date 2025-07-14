Ближе, чем мы думали: ученые сделали открытие о Великой стене Геркулеса

Ученые обнаружили гигантскую структуру протяженностью 10 миллиардов световых лет, которая нарушает современные представления о строении Вселенной.

Астрономы совершили настоящий прорыв в понимании масштабов Вселенной - они обнаружили, что самая масштабная из известных космических структур, так называемая Великая стена Геркулеса, находится значительно ближе к Земле, чем предполагали ранее. Ее длина - примерно 10 миллиардов световых лет, что ставит под сомнение современные космологические теории о распределении материи во Вселенной, пишет Ecoticias.

Хотя "приближение" к Земле - это скорее метафора, ведь структура все еще удалена более чем на 100 000 триллионов километров, обнаруженная близость и размеры поражают даже самых опытных исследователей.

Космические маяки: как гамма-вспышки открыли новую грань Вселенной

Это открытие стало возможным благодаря наблюдениям гамма-вспышек - мощных космических взрывов, которые возникают во время слияния нейтронных звезд или коллапса массивных звезд. Эти яркие импульсы света выступают как маяки на огромных расстояниях, позволяя ученым создавать карты крупномасштабных структур.

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Благодаря тщательному анализу распределения этих вспышек, исследователям удалось смоделировать карту, на которой четко прослеживается гигантская космическая "стена". И хотя это не твердое образование, а плотное скопление галактик, его размеры вызывают восторг.

"Эта структура превышает все, что мы до сих пор наблюдали, и заставляет нас по-новому взглянуть на формирование Вселенной," - отмечают авторы исследования.

Что означает открытие

Обнаружение Великой стены Геркулеса ставит перед учеными новые вопросы. Современные модели эволюции Вселенной не объясняют, как подобная структура могла образоваться всего за 13,8 миллиардов лет после Большого взрыва. Некоторые теоретики уже поднимают вопрос о необходимости в обновлении или даже пересмотре Стандартной космологической модели.

"Это открытие нарушает наши представления о пределах упорядоченности во Вселенной", - говорится в официальной публикации исследовательской группы.

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