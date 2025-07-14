Мистический сериал "Институт" от Amazon по роману Стивена Кинга пока не дотянул до высоких оценок критиков, пишет itc.ua.
"Пока сериал имеет довольно скромные 78% "свежести" на Rotten Tomatoes от критиков на основе 9 рецензий. Зрительский рейтинг еще не сформирован, но быстрый просмотр первых отзывов демонстрирует критику актерской игры, а также жалобы на скучный и очевидный сюжет", - говорится в публикации.
В издании сравнили сериал "Институт" с "Очень странными делами" от Netflix:
"После анонса казалось, что нам готовят некую версию "Очень странных дел" в видении Amazon, учитывая, что сериалы демонстрируют юных персонажей с телекинетическими и телепатическими способностями - одни совершенствуют их через нечеловеческие эксперименты в Лаборатории Хокинса, а другие в так называемом "Институте", но в обоих случаях против своей воли".
Сериал "Институт" - трейлер
Сериал "Институт" - что важно знать
Напомним, первые эпизоды сериала "Институт" вышли на спутниковом телеканала MGM+ и уже доступны на бесплатных онлайн-кинотеатрах.
В центре сюжета сериала находится 12-летний гениальный парень Люк Эллис. Его похищают и помещают в так называемый "Институт". Это мрачное учреждение полно детей, которые попали туда так же, как и он, и все они обладают необычайными способностями.
Сыграли в сериале Бен Барнс ("Хроники Нарнии: Принц Каспиан", "Дориан Грей", сериалы "Мир Дикого Запада", "Каратель", "Тень и кость"), Мэри-Луиз Паркер (дилогия "РЭД", сериал "Косяки") и Джо Фримен, для которого это первая главная роль. А шоураннером выступил Джек Бендер, который до этого работал над сериалами "Клан Сопрано", "Шпионка", "Остаться в живых", "Алькатрас", "Игра престолов" и "Извне".