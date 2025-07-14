Новое шоу снято по роману Стивена Кинга.

Мистический сериал "Институт" от Amazon по роману Стивена Кинга пока не дотянул до высоких оценок критиков, пишет itc.ua.

"Пока сериал имеет довольно скромные 78% "свежести" на Rotten Tomatoes от критиков на основе 9 рецензий. Зрительский рейтинг еще не сформирован, но быстрый просмотр первых отзывов демонстрирует критику актерской игры, а также жалобы на скучный и очевидный сюжет", - говорится в публикации.

В издании сравнили сериал "Институт" с "Очень странными делами" от Netflix:

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"После анонса казалось, что нам готовят некую версию "Очень странных дел" в видении Amazon, учитывая, что сериалы демонстрируют юных персонажей с телекинетическими и телепатическими способностями - одни совершенствуют их через нечеловеческие эксперименты в Лаборатории Хокинса, а другие в так называемом "Институте", но в обоих случаях против своей воли".

Сериал "Институт" - трейлер

Сериал "Институт" - что важно знать

Напомним, первые эпизоды сериала "Институт" вышли на спутниковом телеканала MGM+ и уже доступны на бесплатных онлайн-кинотеатрах.

В центре сюжета сериала находится 12-летний гениальный парень Люк Эллис. Его похищают и помещают в так называемый "Институт". Это мрачное учреждение полно детей, которые попали туда так же, как и он, и все они обладают необычайными способностями.

Сыграли в сериале Бен Барнс ("Хроники Нарнии: Принц Каспиан", "Дориан Грей", сериалы "Мир Дикого Запада", "Каратель", "Тень и кость"), Мэри-Луиз Паркер (дилогия "РЭД", сериал "Косяки") и Джо Фримен, для которого это первая главная роль. А шоураннером выступил Джек Бендер, который до этого работал над сериалами "Клан Сопрано", "Шпионка", "Остаться в живых", "Алькатрас", "Игра престолов" и "Извне".

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