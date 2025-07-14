В Польше вызовут на военные медкомиссии более 230 тысяч мужчин и женщин

Медицинский осмотр, который должен определить пригодность граждан к военной службе, будет обязательным.

Польша планирует вызывать граждан на военно-врачебные комиссии. В течение следующего года медицинский осмотр должны пройти молодые мужчины и женщины, имеющие необходимую для армии специальность. Об этом сообщает издание Wyborcza.

Первая волна повесток на ВВК поступит полякам в начале следующего года, в январе. В нее войдут 235 тысяч граждан. Сообщается, что на ВВК пригласят мужчин призывного возраста, а также граждан старше 50 лет. Также получателями повесток станут женщины определенной группы, в возрасте от 19 лет. Речь идет о женщинах, которые имеют необходимую для военной службы профессию, и тех, кто получает медицинское или ветеринарное образование, образование в области авиации, мореплавания или будет переводчиком.

В Министерстве обороны Польши отметили, что в следующем году комиссии должны пройти 19 летние мужчины и мужчины в возрасте 20-24 лет, которые еще не проходили ВВК и не имеют категории годности к действительной военной службе. Также вызов получат лица, которые в 2024-2025 годах были признаны ограниченно годными к военной службе.

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Явка по повестке будет обязательной. За неявку предусмотрены большие штрафы. Цель проведения ВВК заключается в определении физической и психической пригодности граждан к военной службе. Данные участников будут внесены в воинский учет. Каждый призывник получит звание рядового, но не военный билет. Он будет выдаваться только добровольцам, желающим вступить в армию.

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С сентября небо Польши, которая фактически является хабом для поставки военной помощи от союзников Украине, начнут патрулировать голландские истребители F-35. В Нидерландах назвали этот шаг необходимым для сдерживания России и защиты линии снабжения Украины.

Литва и Финляндия также постепенно милитаризируются. С начала следующего года там планируют начать внутреннее производство противопехотных мин. Мины будут изготавливать для собственных нужд и для Украины. Польша, Латвия и Эстония, также выходят из договора, запрещающего распространение и эксплуатацию противопехотных мин.

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