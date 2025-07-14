Местами в западных областях пройдут дожди.

Во вторник, 15 июля, погода в Украине существенно не изменится. По всей старне будет жарко, на юге разогреет до +35°...+37°. Более свежая погода ожидается на западе где местами пройдут дожди, +25°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +29°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +25°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1156°, днем +27°, небольшой дождь.

В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +27°, облачно с прояснениями, ливень.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +17°...+30°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +17°, днем +28°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+30°.

В Одессе 15 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +32°, гроза.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +0°, днем +37°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно, температура ночью +19°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +19°...+32°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.

15 июля - праздник, приметы

15 июля - день Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - к ранней осени и зиме.

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