15 июля в Украине будет классическая летняя погода / фото freepik.com

Во вторник, 15 июля, погода в Украине существенно не изменится. По всей старне будет жарко, на юге разогреет до +35°...+37°. Более свежая погода ожидается на западе где местами пройдут дожди, +25°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +29°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +25°, дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1156°, днем +27°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 15 июля ночью будет +17°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +27°, облачно с прояснениями, ливень.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
  • В Виннице завтра будет +17°...+30°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник ночью будет +17°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+28°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +33°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+30°.
  • В Одессе 15 июля - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +32°, гроза.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно, ночью +0°, днем +37°.
  • В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, практически безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +30°, небольшая облачность.
  • В Харькове - ясно, температура ночью +19°, днем +31°.
  • В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +19°...+32°.
  • В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.
  • В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.
15 июля практически по всей украине бужет жара / фото УНИАН

15 июля - праздник, приметы

15 июля - день Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - к ранней осени и зиме.

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