Выпуск хаб для умного дома отложен до 2026 года, примерно одновременно с выходом умной Siri.

Apple не будет выпускать свой хаб для умного дома в этом году, как изначально ожидалось. Такое устройство выйдет в 2026, сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Причиной переноса Гурман называет проблемы в разработке "поумневшей" Siri уровня ChatGPT, которую, в свою очередь, тоже пришлось отложить до 2026 года.

"Работа [этого хаба] зависит от новой версии App Intents, которая позволит Siri более точно управлять приложениями и функциями. Предполагается, что устройство будет управляться в основном с помощью голоса, что и обеспечивает App Intents", – пишет Гурман.

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Об этом гаджете говорят уже давно: он станет своеобразным хабом на манер Amazon Echo Hub, к которому будут подключаться все умные гаджеты в доме. С него можно совершать звонки, общаться по FaceTime, сидеть в браузере и запускать мультимедийный контент. Внешне такой хаб будет похоже на "iPad на ножке" с экраном 7 дюймов.

Гурман ранее говорил, что домашний хаб должен стать "самым значимым релизом Apple в 2025 году", поскольку он представляет собой первый шаг компании к большей роли в умном доме после прекращения 10-летнего стремления по созданию собственного электромобиля.

А тем временем Apple готовится к сентябрьской презентации, где нас ждут новые iPhone, Apple Watch, AirPods Pro и, возможно, iPad Pro на чипе M5.

Также Apple, по слухам, работает над бюджетным MacBook на базе процессора от iPhone и сразу семью носимыми устройствами – первое выпустят уже этой осенью.

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