На аукционе в Нью-Йорке за 30,5 миллионов долларов продали единственную известную окаменелость молодого цератозавра.
Как сообщают в одном из старейший аукционных домов мира Sotheby's, она стала третьей по стоимости окаменелостью динозавра, которую когда-либо продавали на аукционе. Скелет установлен в боевой позе на специальной металлической арматуре.
Цератозавр имеет примерно 190,5 сантиметров в высоту и 325,1 в длину. Его скелет состоит из 139 оригинальных ископаемых костных элементов с дополнительными скульптурными материалами. Владелец получил все права на него, а также детальные 3D-сканы скелета и рентгеновские снимки черепа и его отдельных элементов.
Скелет нашли на частной земле в округе Олбани, штат Вайоминг, во всемирно известном карьере "Костяная хижина" (Bone Cabin Quarry). Это произошло еще в 1996 году:
"Этот регион является самым богатым источником окаменелостей динозавров в Соединенных Штатах благодаря своему расположению в формации Моррисона - последовательности осадочных пород верхней юры, сосредоточенных в штатах Колорадо и Вайоминг, а также простирающихся через штаты Нью-Мексико, Юта, Айдахо, Аризона, Оклахома, Техас, Канзас, Небраска, Северная и Южная Дакота и Монтана".
Стоит отметить, что окаменелость превзошла цену самого большого куска Марса на Земле, который продали за 5,3 миллиона долларов. В Sotheby's отметили, что теперь он является самым ценным метеоритом, когда-либо проданным на аукционе.
Другие интересные лоты
Как сообщал УНИАН, ранее на аукционе Sotheby's оригинальную дамскую сумку Hermès, принадлежавшую певице и актрисе Джейн Биркин, продали за 10,1 миллионов долларов. Она стала самой дорогой сумкой Hermès, когда-либо выставленной на торги.
А в Великобритании редкую монету - пенни 1933 года, которых существует только семь, продали за более 178 тысяч долларов. Это одна из самых дорогих монет, которые почти никогда не попадают обратно на рынок.