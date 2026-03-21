Неандертальцы преследовали слонов на сотни километров по всей Европе: зачем они это делали

Неандертальцы регулярно охотились на крупных млекопитающих.

В Германии нашли окаменелости, подтверждающие, что неандертальцы охотились на гигантских слонов и преследовали их на расстоянии сотен километров по всей Европе. Об этом пишет The Independent.

Исследование показывает, что предки человека были активными охотниками и собирателями, которые действовали в богатой экосистеме озерного побережья.

Ученые обнаружили, что неандертальцы систематически охотились на крупных млекопитающих, в частности на гигантских слонов с прямыми бивнями - крупнейших на тот момент наземных животных Европы.

Отмечается, что они охотились на этих животных в гораздо больших масштабах, чем считалось ранее, обрабатывая туши животных, которые были найдены в разных местах Европы.

"Некоторые из слонов, которых мы исследовали, не оставались только в одной местности. Их зубы свидетельствуют о том, что они путешествовали на очень большие расстояния - до 300 километров - прежде чем добраться до того места, которое сейчас является Ноймарк-Норд. Благодаря изотопному анализу мы можем отслеживать передвижения слонов почти так, как будто у нас есть дневник путешествий. Это позволяет нам воссоздать их ареалы обитания и понять, как эти животные использовали ландшафт", - отметил Федерико Лугли, один из авторов исследования, опубликованного в журнале Science Advances.

Это доказывает, что неандертальцы не убивали животных только тогда, когда представлялся благоприятный случай. Их охота была организована таким образом, что даже огромных животных можно было целенаправленно добыть.

"Для этого неандертальцы, по-видимому, хорошо знали местность, сотрудничали и планировали", - добавила соавтор исследования Елена Армароли.

Исследование также показало, что предки человека употребляли растительную пищу, такую как лесные орехи и желуди, наряду с мясом.

"Они неоднократно использовали ресурсы экосистем по всей Европе и, вероятно, изменяли ландшафт с помощью огня", - подытожили в The Independent.

