Неандертальцы на самом деле были умными: ученые сделали потрясающее открытие

Предки человека обладали чертой, которую ранее ученые считали присущей только хомо сапиенс.

Новое исследование выявило неожиданную особенность поведения неандертальцев: они не только употребляли в пищу добытых животных, но и активно использовали их останки в качестве инструментов.

Как пишет Interesting Engineering, исследователи из Университета Абердина и Мадридского университета UNED изучили неандертальские стоянки в Западной Европе, в частности необычное скопление зубов носорогов, найденное во французском Пайре.

"Именно это и вызвало главный вопрос: почему в одном месте скопилось такое большое количество зубов?", – говорится в статье.

Поэтому ученые решили проверить гипотезу о том, что неандертальцы могли использовать зубы носорогов в качестве орудий труда.

Для этого впервые были проведены археологические эксперименты с зубами носорогов, что стало первым детальным изучением их возможного использования в среднем палеолите Западной Европы. По мнению авторов, результаты помогли лучше понять быт, стратегии выживания и культуру неандертальцев.

Как именно использовали зубы носорогов

Исследователи проанализировали находки из трех локаций – Пайре во Франции и еще двух стоянок на юго-западе Франции и в Южном Китае. Полученные данные показали, что зубы носорогов "могли намеренно использоваться не в пищевых целях".

Ключевыми для работы стали два памятника – Эль-Кастильо в Испании и Пеш-де-л’Азе II во Франции. На стоянке Эль-Кастильо обнаружили 202 зуба носорогов, и на 25 из них были зафиксированы следы использования, которые ранее не получали научного объяснения.

Под микроскопом стало видно, что зубы подвергались многократному контакту с твердыми поверхностями. Чтобы проверить свои предположения, исследователи воспроизвели подобные действия на современных зубах носорогов, фактически повторяя работу неандертальцев.

Неандертальцы хорошо понимали, что делают

Во время экспериментов ученые использовали зубы в качестве молотков и наковален. В результате удалось получить следы, почти идентичные тем, что остались на артефактах, которым около 100 тыс. лет. Более того, исследователи смогли определить, какие именно зубы лучше всего подходили для определенных задач – например, крупные зубы с более плоской поверхностью оказались самыми удобными.

Это позволило сделать вывод, что неандертальцы сознательно подбирали инструменты под конкретные нужды. По словам ученых, эксперименты помогли им лучше понять логику и способ мышления неандертальцев.

Исследование также в очередной раз ставит под сомнение устаревший образ "примитивного неандертальца", говорится в статье. Ведь полученные результаты свидетельствуют о сложном мышлении и способности к осознанному выбору инструментов.

Как отмечает Science News, дискуссии об уровне когнитивных способностей неандертальцев продолжаются, однако все больше исследований показывают, что они обладали символическим мышлением – чертой, которую раньше считали исключительно человеческой.

"Это исследование важно, потому что открывает возможность того, что, помимо костей и рогов, зубы носорогов, как чрезвычайно твердый материал, также активно использовались", – пояснил исследователь Санс-Ройо из Университета Абердина.

По мнению исследователей, использование зубов носорогов в качестве инструментов свидетельствует о том, что неандертальцы не просто потребляли добытых животных, но и систематически использовали их останки для создания орудий труда – поведение, которое сегодня связывают с признаками высокого уровня развития.

