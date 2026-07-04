Археологи нашли уникальную 'библейскую реликвию': она может раскрыть тайну Ковчега Завета

Археологи, работающие в библейском Силоме, сделали новые открытия, которые, по их словам, подтверждают популярную теорию.

В Израиле археологи обнаружили руины, которые, по их мнению, могут быть первоначальным местом нахождения Ковчега Завета (священного сундука, описанного в Библии). Об этом пишет Daily Mail.

В издании напомнили, что, согласно Священному Писанию, Моисей поместил Десять заповедей внутрь Ковчега, который хранился в Скинии – святилище, построенном вскоре после Исхода израильтян из Египта, который некоторые ученые датируют примерно 1445 годом до н. э. Судьба Ковчега остается загадкой, поскольку он исчезает из библейских источников ещё до вавилонского разграбления Иерусалима в 586 году до н. э.

Теперь же археологи из организации "Ассоциация библейских исследований", работающие в библейском Силоме, сделали новые открытия, которые, по их словам, подтверждают их теорию. Команда раскопала стены массивного сооружения, которое, возможно, являлось частью Скинии, а также артефакты, связанные с богослужением, и недавно идентифицированные укрепления.

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Руководитель раскопок в Силоме доктор Скотт Стриплинг сказал журналистам, что последние находки помогают ученым воссоздать полные размеры сооружения и лучше понять его назначение. По его словам, наиболее значимым прорывом стало обнаружение южной стены сооружения.

Здание ориентировано с востока на запад и имеет пропорции, схожие с теми, что описаны для библейского Скиния. В прошлом году команда Стриплинга объявила, что обнаружила монументальное сооружение периода Железного века I, размеры которого, по-видимому, соответствуют библейскому описанию Скинии.

"Обнаружение южной стены теперь позволяет нашим исследователям воссоздать полные размеры здания и лучше оценить его функцию и значение", - заявил Стриплинг в своем сообщении.

Кроме того, археологи раскопали много предметов, связанных с культовыми обрядами внутри и вокруг сооружения, в том числе рога для жертвоприношений, керамические гранаты и раковины мурекса. Раковины вызывают особый интерес, поскольку из них изготавливали синий краситель, связанный со священническими одеждами, описанными в Библии.

Также археологи обнаружили дополнительные стены, относящиеся к северной системе укреплений Силома. Вероятно, комплекс был построен в виде ворот с изогнутой осью и включал в себя несколько помещений, что дает новое представление об оборонительных сооружениях и градостроительстве города.

Эти открытия подтверждают ранее высказанные Стриплингом предположения о том, что его команда, возможно, идентифицировала комплекс ворот, упомянутый в библейском повествовании о смерти Илия.

Археологи, работавшие в другом районе раскопок, сделали отдельное открытие, проливающее свет на самую раннюю историю Силома. Команда обнаружила три больших ханаанских сосуда для хранения, датируемых периодом до прихода израильтян.

В кувшинах находились обугленные остатки обычных продуктов питания, в том числе оливок, пшеницы и чечевицы. Археологи планируют провести радиоуглеродный анализ содержимого, чтобы установить более точную дату слоя разрушений, связанного с этими находками.

Археологи нашли утраченную "Книгу мертвых"

Ранее в районе Аль-Гураифы в центральном Египте археологи обнаружили сложный погребальный ландшафт - кладбище Нового царства, о котором было объявлено в 2023 году, с высеченными в скале гробницами, мумиями, амулетами, статуями, канопами и длинным папирусом, содержащим главы или заклинания из традиции Книги мертвых.

Египетские чиновники назвали свиток первым полным папирусом, найденным в районе Аль-Гураифы, и заявили, что он находится в хорошем состоянии. Мустафа Вазири, тогдашний генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта, подтвердил это в первоначальном заявлении министерства.

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