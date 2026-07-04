Археологи откопали редкий пятитонный саркофаг, запечатанный под землей 1500 лет (фото)

Его извлечение потребовало тщательно скоординированной операции.

Каменный саркофаг поздней римской эпохи, обнаруженный под историческим центром города Цавтат в Хорватии, оставался запечатанным около 1500 лет. Об этом пишет Daily Galaxy.

Найденный в древнем некрополе Эпидавра, этот артефакт уже называют одним из самых значительных археологических открытий страны за последние годы.

Отмечается, что саркофаг был обнаружен во время раскопок на археологическом участке Зорина 8, где исследователи изучали часть кладбища бывшей римской колонии Эпидавра. Команда идентифицировала несколько различных типов захоронений, хотя одно открытие сразу же привлекло внимание.

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По данным Музеев и галерей Конавле, каменный гроб оставался на своем первоначальном месте и никогда не открывался с древних времен. Даже следы первоначального известкового раствора, использованного для запечатывания крышки, все еще были видны, что подчеркивает, насколько нетронутым оставалось захоронение на протяжении веков.

Захоронение, нетронутое со времен Римской империи

Интересно, что саркофаг представлял собой большой каменный гроб салонитского типа, датируемый IV-VI веками нашей эры. Захороненный примерно на три метра ниже нынешнего уровня земли и весящий около пяти тонн, он является одним из немногих полностью запечатанных позднеримских захоронений, обнаруженных в Хорватии.

После того, как массивная крышка была поднята для транспортировки, археологи подтвердили, что памятник содержит останки одного человека, захороненного в качестве основного погребения. Хотя скелет был плохо сохранен, само захоронение никогда не тревожилось.

В заявлении группа археологов сообщила, что нетронутое состояние гробницы делает ее исключительно ценной находкой, предоставляя исследователям редкую возможность изучить захоронение, которое оставалось нетронутым с момента его запечатывания.

Исследование только начинается

При этом останки скелета были описаны как хрупкие и фрагментированные, что не позволило археологам определить возраст или пол человека во время первоначального осмотра. Исследователи также извлекли из саркофага органические отложения и другие сопутствующие материалы.

Отмечается, что эти материалы, вместе с образцами оригинального известкового раствора, использованного для герметизации гробницы, были собраны в соответствии со строгими протоколами контроля для лабораторного анализа. Запланированные исследования включают датирование, спектрометрический и микроморфологический анализы для характеристики биологических останков и любых сопутствующих погребальных материалов. В статье сказано:

"Несмотря на то, что человеческие останки плохо сохранились, археологи извлекли из саркофага органические отложения и другие материалы. Эти образцы теперь будут исследованы в лаборатории, и результаты анализа могут предоставить новую информацию о погребальных обычаях и повседневной жизни в последние столетия римского правления в регионе".

Путешествие от земли до галереи

Важно, что его извлечение потребовало тщательно скоординированной операции. Археологи сначала сняли массивную каменную крышку, а затем подняли и перевезли пятитонный саркофаг, не нарушая его структурную целостность. Каждый этап процесса был тщательно спланирован, чтобы минимизировать риск повреждения и обеспечить максимально возможное сохранение древнего захоронения в целости во время перемещения.

Новости археологии

В лесах, принадлежащих Гданьскому лесному округу в Польше, нашли хорошо сохранившийся бронзовый меч возрастом почти 3000 лет. Находку сделал любитель-искатель Марцин Висневский. По имеющимся данным, меч датируется пятым периодом бронзового века - это примерно 900-700 годов до нашей эры.

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