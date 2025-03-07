Археологи обнаружили около 200 основных каналов и 4000 более мелких ответвлений, снабжающих водой более 700 ферм.

Археологи обнаружили обширную сеть каналов под старейшим в мире городом в Месопотамии.

Исследователи во главе с геоархеологом Джаафаром Джотери из Даремского университета заявили, что обширная система управления водными ресурсами существовала еще до первого тысячелетия до нашей эры и показывает, как древние земледельцы орошали свои поля, пишет Independent.

Регион Эриду на юге Месопотамии в современном Ираке - один из наиболее хорошо сохранившихся древних археологических памятников - был заселен с шестого по начало первого тысячелетия до нашей эры.

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Знания ученых о ранних методах орошения и земледелия, использовавшихся в древнем городе, основаны на косвенных свидетельствах, таких как клинописные таблички. Однако теперь исследователи выявили и нанесли на карту обширную, интенсивную и хорошо развитую сеть оросительных каналов, датируемых началом первого тысячелетия до нашей эры.

Сеть каналов оставалась нетронутой на протяжении столетий из-за изменения русла реки Евфрат в первом тысячелетии до нашей эры. Это оставило эту территорию сухой и необитаемой в наше время, сохранив древний ландшафт в отличие от других мест в Месопотамии, где старые оросительные системы были погребены под новыми каналами.

Археологи использовали спутниковые и беспилотные снимки и полевые работы, чтобы идентифицировать около 200 основных каналов, напрямую связанных с древним Евфратом, и около 4000 более мелких ответвлений каналов, питающих водой более 700 ферм.

"Основные каналы напрямую связаны с древним руслом Евфрата и имеют длину от 1 до 9 км и ширину от 2 до 5 м", - отметили ученые.

Фермеры в древнем городе использовали природный ландшафт в своих интересах, выкапывая каналы таким образом, чтобы вода с высоких речных дамб сама текла на поля. Прорывы в дамбах помогали распределять воду по пойме.

Посевы сажали по обе стороны реки, причем северная сторона более интенсивно обрабатывалась.

"Обе стороны реки были канализированы и обрабатывались, хотя фермеры эксплуатировали северную сторону более интенсивно, чем южную", - определили исследователи.

Ученые надеются, что дальнейшие исследования смогут показать, как со временем менялись методы ведения сельского хозяйства в регионе.

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Итальянские археологи выяснили, что старнный город под названием Интерамна, который они считали "захолустным" в римскую эпоху, на самом деле был процветающим до 3 века. Таким образом, находка переписывает хронологию краха древней империи.

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