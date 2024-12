В Древнем Китае рисовое пиво имело важное социальное и культурное значение.

Археологи обнаружили убедительные доказательства существования в древнем мире рисового пива. Находки возрастом 10 000 лет были найдены на стоянке Шаншань в китайской провинции Чжэцзян.

Как пишет Interesting Engineering, ученые изучили двенадцать древних фрагментов керамики с стоянки Шаншань, датируемых 10 000–9 000 лет до н. э. в период неолита.

"Эти черепки были связаны с различными типами сосудов, в том числе для ферментации, подачи, хранения, приготовления и обработки", - сказал Цзян Лепин из Института культурных реликвий и археологии провинции Чжэцзян (ICRA) в Китае.

Международная группа исследователей утверждает, что эти доказательства представляют собой самое раннее известное проявление технологии ферментации рисового спирта в Восточной Азии.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), могут расширить понимание древнего пивоварения алкогольных напитков в Восточной Азии.

Ученые провели обширное исследование фрагментов керамики и остатков с помощью извлечения микроископаемых. Они искали крошечные древние формы жизни, такие как остатки растений и грибов, которые могли быть заперты в остатках, оставшихся на внутренней стороне горшков, в самой глине или в грязи, окружающей керамику. Лю Ли из Стэнфордского университета, первый автор статьи, сказал:

"Мы сосредоточились на идентификации фитолитов, крахмальных гранул и грибов, предоставляя информацию об использовании керамики и методах обработки пищи, используемых на этом месте".

Следы крошечных растительных окаменелостей (фитолитов) из одомашненного риса были найдены в остатках керамики. Это говорит о том, что рис был основным источником пищи для древних людей Шаншань.

Отмечается, что шелуха и листья риса также использовались в производстве керамики, что подчеркивает важность риса в культуре Шаншань.

Эти керамические сосуды были специально разработаны для ферментации и служили самыми ранними известными пивоварнями в Восточной Азии.

Исследователи обнаружили на керамике следы грибков, таких как плесень Monascus и дрожжи. Эти грибки часто используются в традиционных китайских методах пивоварения, что позволяет предположить, что древние люди делали ферментированные напитки.

Также было обнаружено, что большинство грибков, связанных с ферментацией, были обнаружены в определенном типе горшка - шаровидном кувшине. Это говорит о том, что эти горшки были специально разработаны для приготовления ферментированных напитков.

Результаты показывают, что древние люди знали, как делать алкогольные напитки с использованием риса и особых грибов, которые они варили в определенных типах керамики. А теплый влажный климат раннего голоцена обеспечивал идеальные условия для роста грибков, что необходимо для процесса ферментации.

"Одомашненный рис стал стабильным ресурсом для ферментации, а благоприятные климатические условия способствовали развитию технологии ферментации на основе ку, которая опиралась на рост нитчатых грибов", - сказал профессор Лиу.

Отмечается, что в Древнем Китае рисовое пиво, вероятно, имело важное социальное и культурное значение. Возможно, его использовали в ритуалах, празднованиях и как форму социальной связи.

