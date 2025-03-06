Находки в итальянском городе переписывают хронологию краха Римской империи

Одна из надписей, найденных во время раскопок, предполагает, что город посетил Юлий Цезарь в 46 году до н. э.

Итальянские археологи выяснили, что старнный городпод названием Интерамна, который они считали "захолустным" в римскую эпоху, на самом деле был процветающим центром до 3-го века.

Таким образом, находка переписывает хронологию краха древней империи, пишет Independent. На участках по всему городу археологи обнаружили несколько древних зданий и сооружений, включая крытый театр, речной порт, рыночные площади, склады, многие из которых сохранились и процветали на века дольше, чем считалось ранее.

Результаты переворачивают предыдущие представления о том, что город был древнеримским захолустьем. На самом деле он был процветающим городом.

Видео дня

Размеры города не достигли пика в конце II или начале I века до н. э., как считалось ранее, но сумели противостоять упадку до поздних частей III века н. э., сказали ученые. Они отметили, что нашли "явные доказательства" устойчивого роста города с середины республиканского до раннего имперского периода, "без реальных признаков сокращения или упадка до поздней части III века н. э.".

"Мы обнаружили процветающий город, приспосабливающийся к каждому вызову, брошенному ему в течение 900 лет", - прокомментировал археолог Алессандро Лаунаро из Кембриджского университета.

Одной из самых поразительных особенностей города, оказалось то, что он был "плотно заселен" во времена Римской империи. Ученые раскопали несколько зданий и "гораздо большую долю" жилых домов, что указывает на"высокую плотность населения".

Теперь у исследователей есть доказательства того, что застроенная территория города была "заполнена широким спектром" частных и общественных зданий.

Один древний крытый театр, обнаруженный археологами в городе, размером около 45 м на 26 м мог вмещать 1500 посетителей. Сооружение использовалось на протяжении всей жизни города.

Одна из надписей, найденных во время раскопок, предполагает, что город посетил Юлий Цезарь в 46 году до н. э.

Новые данные археологов указывают на то, что Интерамна была связана с близлежащими рынками через свою реку, а ее порт, по оценкам археологов, был на пике деятельности между первым веком до нашей эры и четвертым веком нашей эры.

"Интерамна, вероятно, была перспективным городом для многих, что вполне может объяснить ее численность населения и плотную застройку в течение длительного периода", - допустил Лаунаро.

В целом, ученые теперь полагают, что город продолжал жить и после того времени, когда римская Италия переживала упадок.

Находки археологов

14 февраля стало известно, что в Лондоне археологи, проводившие раскопки на месте будущего строительства небоскреба, обнаружили руины 2000-летней римской базилики. Базилика, построенная между 78 и 84 годами н. э., стояла в самом центре города, тогда называвшегося Лондиниум.

Вас также могут заинтересовать новости: