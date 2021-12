В субботу, 25 декабря, NASA запустило в космос орбитальную инфракрасную обсерваторию "Джеймс Уэбб". Телескоп начали строить 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.

Прямая трансляция запуска до сих пор ведется на YouTube-канале NASA.

"Джеймс Уэбб" отправился в космос со стартового комплекса Arianespace ELA-3 на Европейском космодроме, расположенном неподалеку Куру, Французская Гвиана. Космический телескоп вывела ракета-носитель Ariane 5.

В 14:47 по Киеву телескоп успешно отделился от второй ступени ракеты-носителя Ariane 5 и развернул солнечные панели, которые, кстати, покрыты золотом.

"Джеймса Уэбба" назвали "проектом за гранью здравого смысла". Его неоднократно хотели закрыть за непомерные расходы, но реализовали огромное научное значение.

Телескоп совершит 30-дневное путешествие длиной в 1,6 млн км от нашей планеты в направлении Марса - до второй точки Лагранжа.

Работать "Джеймс Уэбб" начнет почти через 6 месяцев после запуска. За это время аппарат остынет до рабочих температур, откалибрует свои зеркала и инструменты.

Тем временем NASA уже делится первыми роликами телескопа в космосе.

Here it is: humanity’s final look at @NASAWebb as it heads into deep space to answer our biggest questions. Alone in the vastness of space, Webb will soon begin an approximately two-week process to deploy its antennas, mirrors, and sunshield. #UnfoldTheUniversepic.twitter.com/DErMXJhNQd