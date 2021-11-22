Цель тренировочной миссии заключается в проверке возможностей защиты планеты от астероидов.

Американское космическое агентство NASA вместе с компанией SpaceX в среду, 24 ноября, запустят в космос ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Double Asteroid Redirection Test (DART).

DART - это космический корабль, предназначенный для удара об астероид, чтобы изменить его орбиту, сообщает The Guardian.

Цель этой миссии заключается в тест-драйве планетарной защитной системы, которая могла бы помешать попаданию потенциально опасных астероидов в Землю, чтобы мы не пошли по пути динозавров. Это будет первой попыткой человечества повлиять на "гравитационный танец" Солнечной системы. Она должна дать первые реальные данные о том, что нужно, чтобы отклонить от Земли астероид, который может привести к Армагеддону

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Целью аппарата DART станет двойной 780-метровый астероид Дидим и его 163-метровый спутник Диморфос, которые не представляют угрозы для Земли, хоть иногда и проходят относительно близко к нашей планете.

Согласно расчетам ученых, уже осенью следующего года DART столкнется с Дидим - небольшим астероидом, который быстро вращается. Его диаметр составляет 780 метров. Миссия врежется в меньший астероид, потому что он больше всего похож на астероид, который может в будущем угрожать планете. Перед ударом миниатюрный спутник под названием Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube) отделится от основного космического корабля, который позволит передавать изображение удара обратно на Землю.

Космический корабль DART весом 610 кг запустят с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии на борту ракеты SpaceX Falcon 9. Запуск запланирован на 24 ноября в 8:21 утра по киевскому времени (1:21 по восточному времени США). Трансляцию будет вести NASA.

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Авторы: Александр Топчий, Лидия Селезнева